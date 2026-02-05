Menü Kapat
Sonunda GTA6'nın çıkış tarihi belli oldu

Şubat 05, 2026 09:52
1
Sonunda GTA6'nın çıkış tarihi belli oldu

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6’nın sadece dijital çıkacağı iddialarını net bir dille yalanladı. Oyunun hem dijital hem de fiziksel sürümü 19 Kasım 2026’da oyuncularla buluşacak.

2
Sonunda GTA6’nın çıkış tarihi belli oldu

Uzun süredir oyun dünyasında dolaşan “GTA 6 sadece dijital çıkacak” söylentileri, Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick tarafından yalanlandı. Zelnick, merakla beklenen Grand Theft Auto VI için çıkış gününde fiziksel sürüm olmayacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Variety’ye konuşan Zelnick, bu yöndeki bir soruya kısa ama net bir cevap verdi: “Planımız bu değil.” Yani özetle, GTA 6 hem dijital mağazalarda hem de kutulu olarak aynı gün piyasaya sürülecek.

3
Sonunda GTA6'nın çıkış tarihi belli oldu

SIZINTI İDDİALARI GÜNDEMİ KARIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz ay Polonya merkezli PPE.pl sitesinde yer alan bir haberde, Rockstar Games’in olası sızıntıları önlemek için oyunu ilk etapta yalnızca dijital olarak çıkarabileceği öne sürülmüştü. Hatta fiziksel sürümün dijital çıkıştan 3-4 hafta sonra, bazı iddialara göre ise 2027’nin başında gelebileceği konuşuluyordu.

Ancak Rockstar Games cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, Zelnick’in sözleri bu iddiaların önünü kesmiş oldu.

4
Sonunda GTA6'nın çıkış tarihi belli oldu

GTA 5 SATIŞLARI VE YAZ PAZARLAMASI MESAJI

Take-Two’nun salı günü yayımlanan son finansal raporu da dikkat çekici veriler içeriyor. Serinin bir önceki oyunu Grand Theft Auto V, bugüne kadar toplam 225 milyon adedin üzerinde satışa ulaşmış durumda.

Aynı raporda GTA 6 için pazarlama faaliyetlerinin bu yaz aylarında başlayacağı da resmen doğrulandı. Bu detay, oyunun bir kez daha ertelenmeyeceğine dair beklentileri güçlendirdi. Zelnick, IGN’e verdiği demeçte, pazarlama takviminin açıklanmasının şirketin çıkış tarihine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

5
Sonunda GTA6'nın çıkış tarihi belli oldu

ÇIKIŞ TARİHİ NET: 19 KASIM 2026

GTA 6 için güncel hedef tarih 19 Kasım 2026. Oyun daha önce iki kez ertelenmişti. İlk olarak 2025 sonbaharı işaret edilmiş, ardından tarih 26 Mayıs 2026’ya çekilmişti. Son olarak Rockstar Games, çıkış penceresini Kasım 2026 olarak güncellemişti.

