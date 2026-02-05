Sonunda GTA6’nın çıkış tarihi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6’nın sadece dijital çıkacağı iddialarını net bir dille yalanladı. Oyunun hem dijital hem de fiziksel sürümü 19 Kasım 2026’da oyuncularla buluşacak.
Uzun süredir oyun dünyasında dolaşan “GTA 6 sadece dijital çıkacak” söylentileri, Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick tarafından yalanlandı. Zelnick, merakla beklenen Grand Theft Auto VI için çıkış gününde fiziksel sürüm olmayacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Variety’ye konuşan Zelnick, bu yöndeki bir soruya kısa ama net bir cevap verdi: “Planımız bu değil.” Yani özetle, GTA 6 hem dijital mağazalarda hem de kutulu olarak aynı gün piyasaya sürülecek.
Geçtiğimiz ay Polonya merkezli PPE.pl sitesinde yer alan bir haberde, Rockstar Games’in olası sızıntıları önlemek için oyunu ilk etapta yalnızca dijital olarak çıkarabileceği öne sürülmüştü. Hatta fiziksel sürümün dijital çıkıştan 3-4 hafta sonra, bazı iddialara göre ise 2027’nin başında gelebileceği konuşuluyordu.
Ancak Rockstar Games cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, Zelnick’in sözleri bu iddiaların önünü kesmiş oldu.
Take-Two’nun salı günü yayımlanan son finansal raporu da dikkat çekici veriler içeriyor. Serinin bir önceki oyunu Grand Theft Auto V, bugüne kadar toplam 225 milyon adedin üzerinde satışa ulaşmış durumda.
Aynı raporda GTA 6 için pazarlama faaliyetlerinin bu yaz aylarında başlayacağı da resmen doğrulandı. Bu detay, oyunun bir kez daha ertelenmeyeceğine dair beklentileri güçlendirdi. Zelnick, IGN’e verdiği demeçte, pazarlama takviminin açıklanmasının şirketin çıkış tarihine duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.
GTA 6 için güncel hedef tarih 19 Kasım 2026. Oyun daha önce iki kez ertelenmişti. İlk olarak 2025 sonbaharı işaret edilmiş, ardından tarih 26 Mayıs 2026’ya çekilmişti. Son olarak Rockstar Games, çıkış penceresini Kasım 2026 olarak güncellemişti.