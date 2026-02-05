Sonunda GTA6’nın çıkış tarihi belli oldu

SIZINTI İDDİALARI GÜNDEMİ KARIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz ay Polonya merkezli PPE.pl sitesinde yer alan bir haberde, Rockstar Games’in olası sızıntıları önlemek için oyunu ilk etapta yalnızca dijital olarak çıkarabileceği öne sürülmüştü. Hatta fiziksel sürümün dijital çıkıştan 3-4 hafta sonra, bazı iddialara göre ise 2027’nin başında gelebileceği konuşuluyordu.

Ancak Rockstar Games cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, Zelnick’in sözleri bu iddiaların önünü kesmiş oldu.