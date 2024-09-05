Sony, GTA 6 oyunu için harekete geçti: PlayStation'a özel olacak iddiası!

05 Eylül 2024 11:36 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:38

Grand Theft Auto 6, 2025 yılında PlayStation 5 konsollarına özel bir pazarlama stratejisiyle tanıtılacak. Sony'nin Rockstar Games ile yaptığı iddia edilen anlaşma, oyunun yalnızca PS5 ve PS5 Pro'ya özel tanıtım materyalleriyle gelmesini sağlayacak. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak ve Xbox ve PC'ye gelecek mi?

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından Grand Theft Auto (GTA), 10 yıldır beklenen yeni oyunu GTA 6 ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erteleme olmazsa 2025 yılında konsollarda dağıtıma çıkacak oyun, iddialara göre modellerine özel bir pazarlama ile duyurulacak.

SONY, GTA 6'NIN PAZARLAMA HAKLARINI SATIN ALMIŞ OLABİLİR

GameRant'ın aktardığına göre raporlar, Sony'nin Grand Theft Auto 6'yı PS5 ve yakında çıkacak PS5 Pro ile birlikte pazarlamak için özel bir sözleşme imzaladığına işaret ediyor.

Sony'nin Rockstar Games ile ilişkisi PS2 günlerine kadar uzanıyor. Bu nedenle oyun dünyasının iki devinin uzun zamandır beklenen Grand Theft Auto 6'yı pazarlamak için güçlerini birleştirmesi çok da şaşırtıcı değil. Bu bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

GTA serisinin ömür boyu satışları Eylül 2023 itibarıyla 410 milyon adedi aştı. Serinin bir sonraki oyunu GTA 6, arkasındaki devasa hype seviyesi sayesinde bu sayıya önemli ölçüde katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

GTA 6, PLAYSTATION 5'E ÖZEL Mİ OLACAK?

Rockstar Games ile Sony, GTA 6'nın yalnızca PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro'ya özel tanıtım materyallerine sahip olması için anlaşmış olsa bile bu durum, oyunun PlayStation'a özel olacağı anlamına gelmiyor.

Rockstar Games'in GTA 6 fragmanını paylaştığı sırada duyurduğu gibi, oyun 2025 yılında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Ancak Sony'nin imzaladığı iddia edilen özel anlaşmanın, diğer platformların daha az ilgi görmesine yol açacağı tahmin ediliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 2025 yılında Rockstar Games tarafından lanse edilecek. Net bir çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Bazı kullanıcılar, oyunun fragmanını adeta didik didik inceleyerek GTA 6 çıkış tarihi hakkında gizlenmiş bilgi bulmaya çalışsa da başarılı olamadılar.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde IMDb, Grand Theft Auto VI ile ilgili sayfasında oyunun çıkış tarihini "27 Ekim 2025" olarak ile açıklamıştı. Reddit'teki "gebbos11" isimli bir kullanıcı tarafından fark edilen bu paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE OLACAK?

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox konsollarına çıkacak olsa da PC'ye ne zaman geleceği bilinmiyor. Dolayısıyla GTA 6 sistem gereksinimleri ne olacak gibi soruların da cevabı henüz yok.