Sony, PlayStation 5 Pro fiyatını savundu: "Bu farkı ancak deneyerek görebilirsiniz"

26 Eylül 2024 17:52 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:53

Sony, PlayStation 5 Pro fiyatı hakkında ilk kez konuştu. 700 dolarlık fiyatı eleştirenlere cevap veren PlayStation yöneticisi Toshi Aoki, bu kadar yüksek fiyatın sadece grafik değil, genel oyun deneyimindeki iyileştirmelerden kaynaklandığını belirtti. Aoki'ye göre PS5 Pro ile PS5 arasındaki farkı anlamak için, yeni konsolu deneyimlemek gerekiyor.

Sony'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı PlayStation 5 Pro, 700 dolarlık fiyat etiketiyle oyun dünyasında adeta bir deprem etkisi oluşturdu. PS5 Pro'nun yüksek fiyatı, oyuncular arasında ateşli tartışmalara neden olurken, bu fiyat farkının gerçekten karşılığını verip vermediği sorusu pek çok kişiyi düşündürdü.

PS5 PRO NEDEN BU KADAR PAHALI?

700 dolarlık fiyat, özellikle 250 dolarlık bir farkla PS5 Slim'den çok daha pahalı olması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak Sony, bu fiyatlandırmanın arkasında durarak, aradaki farkın sadece grafik performansı değil, bütüncül bir oyun deneyimi üzerine inşa edilen teknolojik yeniliklerden kaynaklandığını savunuyor.

Sony'nin PlayStation Kıdemli Baş Ürün Yöneticisi Toshi Aoki, IGN ile yaptığı röportajda bu fiyatlandırma politikasının perde arkasını açıkladı. Aoki'ye göre PS5 Pro sadece grafiklerde değil, genel oyun deneyiminde radikal iyileştirmeler sunuyor. Ancak bu farkları anlamak, ekranın başından izlemekle mümkün değil.

"GRAFİKLERİN NE KADAR GELİŞTİĞİNİ SADECE DENEYEREK GÖREBİLİRSİNİZ"

İnternet üzerinden yapılan tanıtımların bu detayları aktarmakta yetersiz kaldığını savunan Aoki, grafiksel gelişmelerin ancak oyuncuların konsolu bizzat deneyimlemesiyle anlaşılabileceğini vurguladı. Buna göre, internet platformlarındaki video sıkıştırmaları ve küçük ekranlarda izlenen tanıtımlar, konsolun gerçek gücünün anlaşılmasını engelliyor.

Aoki, PS5 Pro'nun teknolojik yeniliklerinin sadece görsellikle sınırlı olmadığını da dile getirdi. PS5 Pro'nun sunduğu gelişmiş özellikler arasında PSSR (PlayStation Supersampling Rendering), 2 TB SSD depolama kapasitesi, Wi-Fi 7 desteği ve geliştirilmiş bir GPU performansı yer alıyor.

Öte yandan, konsolun disk sürücüsünün ayrı satılması kararı da özellikle merak konusuydu. Aoki, bu hamlenin, tüm oyuncuların fiziksel disk kullanmaması gerçeğinden yola çıkarak, oyunculara daha fazla tercih özgürlüğü tanımayı amaçladığını belirtti.

PLAYSTATION 5 PRO ÇIKIŞ TARİHİ

PlayStation 5 Pro fiyatı, ABD için 699 dolar ve Avrupa için 799 euro olarak açıklandı. 26 Eylül'de (bugün) ön siparişe açılan oyun konsolu, 7 Kasım'da satışa sunulacak.