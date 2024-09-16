Sony, PlayStation 6 üretiminde vitesi artırdı: Yeni oyun konsolunun işlemcisi tanıdık bir şirkete emanet

16 Eylül 2024 17:37 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:43

Sony, PlayStation 6'nın üretim çalışmalarını hızlandırırken, yeni konsolun CPU ve GPU donanımlarını hangi şirketin üreteceği doğrulandı. PlayStation 6'nın 2026'dan önce çıkması beklenmezken, fiyatının PS5'ten 100 dolar pahalı olacağı tahmin ediliyor. PS6 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi hakkında bilinenler...

Japonya merkezli teknoloji devi Sony​, PlayStation 6 oyun konsolu için üretim çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'in yeni versiyonu olan PS5 Pro modelini 800 euro fiyat etiketi ile tanıtan şirket, PS6'nın GPU ve CPU'sunu hangi şirketin üreteceğini belirlemiş durumda.

PS6'NIN İŞLEMCİSİ AMD​'YE EMANET

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro, Advanced Micro Devices (AMD) tarafından üretilen CPU ve GPU'yu kullanıyor. Reuters'ın haberine göre PlayStation 6 da PS5 serisiyle aynı kaderi paylaşacak. Peki PlayStation 6 ne zaman çıkacak? İşte PS6 çıkış tarihi ve özellikleri hakkında bilinenler.

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PLAYSTATION 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PS6 çıkış tarihi muhtemelen çok uzakta. PS5, Kasım 2020'de piyasaya çıkmıştı ve bu nedenle Sony'nin birkaç yıl boyunca yepyeni bir PlayStation çıkarmayı düşünmesi pek olası değil. Genellikle PlayStation konsolları yaklaşık 6 ya da 7 yıl arayla piyasaya sürülüyor. PS4 2013'te, PS5 ise 2020'de piyasaya çıkmıştı.

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Sony'nin Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Masayasu Ito, Game Informer'a verdiği bir röportajda PS5'in yaşam döngüsünün yaklaşık 6 ya da 7 yıl sürmesinin beklendiğini, yani PS6'yı en az 2026 yılına kadar göremeyeceğimizi doğruladı.

Masayasu, "Geçmişte yeni bir platformun döngüsü 7 ila 10 yıl arasındaydı. Ancak teknolojinin çok hızlı gelişimi ve evrimi göz önüne alındığında, bu süre 7 ila 10 yıl." ifadesini kullandı.

PlayStation 5 Pro

PLAYSTATION 6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sony resmi ayrıntıları açıklayana kadar "PlayStation 6 fiyatı ne kadar?" sorusunun cevabı yalnızca tahminlerden ibaret olacak. İlk olarak Sony'nin mevcut nesil konsolu PS5'in fiyatına bakalım. Çıkarılabilir bir disk sürücüsü içeren fiziksel versiyonun fiyatı 499,99 dolar, dijital sürümün fiyatıysa 449 dolar olarak tüketicilere hitap ediyor. PS4 ise 399,99 dolar olarak çıkmıştı.

İki konsolun başlangıç fiyatları arasında 100 dolarlık bir artış var. Bu artışın, enflasyon ve oyun geliştirme maliyetlerindeki artışa paralel olarak devam edeceği düşünülüyor. Bu bağlamda PS6 piyasaya sürüldüğünde kuvvetle muhtemel 600 dolar olması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse PS5 Pro, 699 dolara Kasım 2024'te satışa çıkacak.

PlayStation 5

PLAYSTATION 6 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK

PlayStation 6 özellikleri hakkında bilinen detaylar yok denecek kadar az. Ancak yeni oyun konsolunun daha iyi bir işlemci, 8K desteği gibi yeniliklere sahip olması bekleniyor.