Sony, PlayStation Plus'tan kaldıracağı oyunları açıkladı: GTA 5 ve dahası!

25 May 2024 15:53 - Güncelleme : 25 May 2024 15:54

Sony, haziran ayında PlayStation Plus kataloğundan çıkarılacak oyunların listesini açıkladı. Bu listede en dikkat çeken oyun, Grand Theft Auto V (GTA 5) oldu. GTA 5, aralık ayında PS Plus kullanıcılarına sunulmuştu.

PlayStation Plus, abonelerine geniş bir oyun kütüphanesi sunarak, oyuncuların bu oyunlara aylık abonelik ücreti karşılığında erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Sony, servise her ay yeni oyunlar ekleyerek kütüphanesini güncel tutmakla birlikte zaman zaman, mevcut oyunları da katalogdan çıkarıyor.

PLAYSTATION PLUS, HAZİRAN 2024'TE GTA 5'İ KALDIRACAK

IGN'nin haberine göre, haziran ayında PS Plus'tan kaldırılacak oyunlar arasında GTA 5'in yanı sıra çeşitli popüler isimler de bulunuyor.

PlayStation Plus'ın "Extra" kütüphanesinden kalkacak oyunlar:

Brothers: A Tale of Two Sons (PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Indivisible (PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

MotoGP 23 (PS5, PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Unturned (PS4)

Öte yandan "Premium" kütüphanesinde de eksilme olacak. Fakat burada sadece bir oyun kaldırılacak: Baja: Edge of Control HD (PS4). Bütün bu oyunlar, 18 Haziran'a kadar PS Plus'ta kalacak. Bu tarihten sonra oynamak için satın alınması gerekecek.