Sony sert kayaya çarptı: PlayStation 5 Pro satışa çıkar çıkmaz yasaklandı

09 Kasım 2024 09:58 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:58

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 Pro modelini 7 Kasım'da 799 euroya satışa sundu. Resmi olarak Sony ürünlerinin satıldığı bütün ülkelerde piyasaya sürülen PS5 Pro, Güney Asya ülkesi Hindistan'da yasaklandı. İşte sebebi.

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PlayStation 5 Pro, Türkiye'nin en pahalı oyun konsolu olarak satışa çıktı! İşte fiyatı

PlayStation 5 Pro, Türkiye'nin en pahalı oyun konsolu olarak satışa çıktı! İşte fiyatı

Oyun dünyasının merakla beklenen konsolu PlayStation 5 Pro, 7 Kasım itibarıyla dünya genelinde 799 euro / 699 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Özel AMD işlemcisi ve gelişmiş grafik özellikleriyle 4K, hatta bazı oyunlarda 8K çözünürlüğü destekleyen makine, Hindistan'da piyasaya sürülemedi. Sebebi ise şaşırttı.

HİNDİSTAN, PLAYSTATİON 5 PRO'YA İZİN VERMEDİ

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kararda PlayStation 5 Pro'nun geliştirilmiş bağlantı özelliklerini sağlayan Wi-Fi 7 teknolojisinin Hindistan'da henüz izin verilmemiş olan 6GHz kablosuz bandına dayalı olması büyük rol oynuyor.

Şirket, açıklamasında "PlayStation 5 Pro, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) standardında kullanılan 6GHz kablosuz bandının henüz onaylanmadığı bazı ülkelerde (Hindistan da dahil olmak üzere) satışa sunulmayacak" diyerek bu durumu resmileştirdi.

Birçok bölgede 6GHz bandı onaylanmış durumda ve Wi-Fi 7 uyumlu cihazlar Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Doğu Asya ülkelerinde satışa sunulabiliyor. Ancak Hindistan'daki düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle oyuncuların PS5 Pro'ya erişmesi için ülkede bu bandın kullanıma açılmasını beklemesi gerekecek.

PLAYSTATİON 5 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Öte yandan Türkiye'de böyle bir sorun bulunmuyor. PlayStation 5 Pro, geçtiğimiz günlerde e-ticaret sitelerinde 50 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

PLAYSTATİON 5 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ