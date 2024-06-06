Sony sözünü tutamadı, PlayStation 5'in kutusundan önemli bir özelliği kaldırdı!

06 Haziran 2024 11:58 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:03

PlayStation 5, 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde, kutusunda 8K grafiklere sahip gelecekteki oyunlar için destek sunacağını belirten bir "8K" ibaresi yer alıyordu.

Konsol çıktığı dönemde Sony, internet sitesindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde, PS5'in lansman sırasında 8K ekranlarla uyumlu olduğunu ve gelecekte bir yazılım güncellemesiyle bu çözünürlüğü destekleyen içerikleri oynatabileceğini belirtmişti.

SONY, PS5 İÇİN 8K SÖZÜNÜ TUTAMADI

Ancak Japon teknoloji devi sözünü tutamadı. PlayStation 5'te 8K çözünürlük sunan tek oyun, Shin'en Multimedia tarafından geliştirilen aksiyon-macera tabanlı bir bulmaca oyunu "The Touryst" oldu.

Öte yandan Sony, 8K desteği sunduğunu iddia eden tek şirket değildi. Microsoft da Xbox Series X'in aynı özelliği desteklemesiyle övünüyordu.

Game Spot'un haberine göre, 8K oyunların eksik olması, video oyunu geliştiricileri ve film yapımcılarının henüz bu çözünürlüğü tam anlamıyla benimsememiş olmalarından kaynaklanıyor. Piyasada 8K TV'ler var ancak oyun veya multimedya için bir standart hale gelmesinin uzun süreceği tahmin ediliyor.

KUTUDA "8K" İBARESİ ARTIK YOK

Digital Foundry ekibinden John Linneman'ın tespit ettiği üzere, yeni PS5 kutularında 4K/120 FPS ve HDR etiketleri bulunuyor. Sony artık 8K görüntü çıkışı verebildiğini açıkça duyurmuyor.