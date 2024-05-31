Sony, State of Play'de yeni PlayStation oyunlarını tanıttı: Uzun zamandır beklenen açıklama geldi

31 May 2024 10:36 - Güncelleme : 31 May 2024 10:36

Sony, "Pandora'nın Kutusu"nu açtı ve her yıl merakla beklenen State of Play etkinliğinin bu yılki versiyonunda da oyun meraklılarını heyecanlandıran birbirinden güzel yeni oyun duyurusunu gerçekleştirdi.

Milyonlarca oyuncu tarafından canlı olarak takip edilen bu etkinlik, 30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 01.00'da gerçekleştirildi. Oyun dünyasının nabzını tutan State of Play 2024, God of War'dan Slient Hill 2'ye kadar birçok oyuna ev sahipliği yaptı.

GOD OF WAR: RAGNARÖK PC RESMEN DUYURULDU

Duyurular arasında oyun tutkunlarını en çok heyecanlandıran gelişmelerden biri, God of War: Ragnarök PC sürümü oldu. PlayStation'da büyük beğeni toplayan bu oyunun 19 Eylül 2024 tarihinde PC kullanıcılarıyla buluşacağını Sony doğruladı.

State of Play'de açıklanan tüm oyunlar şöyle;