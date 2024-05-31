Sony, State of Play'de yeni PlayStation oyunlarını tanıttı: Uzun zamandır beklenen açıklama geldi
Sony'nin State of Play etkinliğinde, PlayStation için birçok yeni oyun duyuruldu. Bu oyunlar arasında "Monster Hunter Wilds", "Silent Hill 2 Remake", "God of War: Ragnarök PC" ve "Marvel Rivals" gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor. İşte detaylar...
Sony, "Pandora'nın Kutusu"nu açtı ve her yıl merakla beklenen State of Play etkinliğinin bu yılki versiyonunda da oyun meraklılarını heyecanlandıran birbirinden güzel yeni oyun duyurusunu gerçekleştirdi.
Milyonlarca oyuncu tarafından canlı olarak takip edilen bu etkinlik, 30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 01.00'da gerçekleştirildi. Oyun dünyasının nabzını tutan State of Play 2024, God of War'dan Slient Hill 2'ye kadar birçok oyuna ev sahipliği yaptı.
GOD OF WAR: RAGNARÖK PC RESMEN DUYURULDU
Duyurular arasında oyun tutkunlarını en çok heyecanlandıran gelişmelerden biri, God of War: Ragnarök PC sürümü oldu. PlayStation'da büyük beğeni toplayan bu oyunun 19 Eylül 2024 tarihinde PC kullanıcılarıyla buluşacağını Sony doğruladı.
State of Play'de açıklanan tüm oyunlar şöyle;
- Monster Hunter Wilds
- Astro Bot
- Silent Hill 2 Remake
- Path of Exile 2
- Until Dawn
- Concord
- God of War: Ragnarök PC
- Dynasty Warriors: Origins
- Infinity Nikki
- Ballad of Antara
- Alien: Rogue Incursion
- Marvel Rivals
- Skydance's Behemoth
- Where Winds Meet