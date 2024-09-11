Sony, yenilenmiş PlayStation 5 satışına başlıyor: İşte fiyatı

11 Eylül 2024 14:36 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:36

Kısa bir süre önce PlayStation 5 Pro modelini, güçlü özellikleri ve fiyatı ile tanıtan Sony, şimdi de PlayStation 5'i pahalı bulanlar için önemli bir adım attı. "Yenilenmiş PS5" satışına başlayacağını duyurdu. PS5 Pro'dan iki kat daha ucuz olarak refurbished PS5, yakında satışa sunulacak.

Sony, yenilenmiş PlayStation 5 konsollarını, kısa süre önce duyurulan PS5 Pro'nun yarı fiyatına satmaya başlayacak. Sony'nin PlayStation ürünlerini sattığı online mağazası PlayStation Direct, "Sertifikalı Yenilenmiş" PS5 Dijital Sürüm cihazını "yakında" satışa sunacağını duyurdu.

YENİLENMİŞ PLAYSTATION 5 FİYATI, PS5 PRO'NUN YARISI KADAR

IGN'nin haberine göre yenilenmiş PlayStation 5, 349.99 dolara yani 699.99 dolarlık PS5 Pro'nun yarı fiyatına satılacağını duyurdu.

PS5 Pro, dün (10 Eylül 2024) düzenlenen PlayStation 5 Teknik Sunumunda 699,99 dolarlık fiyat etiketiyle birlikte açıklandı. PS5 Pro bir disk sürücüsü veya dikey stand içermiyor, bu da disk kullanmak ve PS5 Pro'larını dik tutmak isteyenlerin yaklaşık 805 dolar harcaması gerektiği anlamına geliyor.

Sony, "Her PlayStation sertifikalı yenilenmiş ürün, yeni PlayStation ürünleriyle aynı işlevsel standartları karşılayan tam testleri içeren titiz bir yeniden sertifikalandırma sürecini tamamlar. Sertifikalı yenilenmiş ürününüz, yeni gibi çalışır." ifadesini kullandı.

PS5 Pro 7 Kasım 2024'te piyasaya çıkacak ve mevcut PS5 konsolundan yüzde 67 daha fazla işlem birimine ve yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip bir GPU ile gelecek. Bu da oyunlarda yüzde 45'e kadar performans artışı sağlayacak.

PlayStation 5 Pro'nun belki de en büyük albenisi; PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi oldu. Bu, oyunlara daha fazla ayrıntı ekleyerek süper keskin görüntü netliği sağlamak için makine öğrenimi tabanlı bir teknoloji kullanan yapay zeka odaklı bir yükseltme olarak tanıtıldı.