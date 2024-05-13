Sony'de kriz: PlayStation'un sevilen oyunu 180 ülkede kaldırıldı!

13 May 2024 11:54 - Güncelleme : 13 May 2024 11:56

Teknoloji devi Sony'de PSN krizi devam ediyor. Helldivers 2 için PSN hesabı zorunluluğu getirilmiş hayranlardan yoğun tepki gelince bu karar iptal edilmişti.

Aynı durum bu sefer, sinematik PS oyunları arasında en beğenilen yapımlardan Ghost of Tsushima için yaşanıyor. 16 Mayıs'ta PC'ye resmen çıkacak olan oyun, PSN zorunluluğu sadece çok oyunculu modda bulunmasına rağmen birçok ülkede satıştan kaldırıldı.

GHOST OF TSUSHIMA PC, HELLDIVERS 2 İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi Sucker Punch, PlayStation Network konusunda hayranların yüreklerine su serpen bir açıklamada bulunmuştu. Tek oyunculu kısmın PSN hesabı açmaya gerek kalmadan oynanabileceğini söylemişti.

Ancak buna rağmen Sony, PSN servisinin desteklenmediği 180 ülkede oyunu Steam'den kaldırdı. Ön sipariş vermiş olanlara ise para iadesi yapıldığı öğrenildi.

Bu arada Helldivers 2'nin satıştan kaldırıldığı ülkelere de üç yeni isim: Estonya, Litvanya ve Letonya eklendi. Öte yandan Türkiye'de Sony PSN hesabı desteklendiği için, hem Ghost of Tsushima Director's Cut hem de Helldivers 2 sorunsuz oynanabiliyor.