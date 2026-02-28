Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sony’den PC hamlesine fren iddiası

Sektör kulisleri hareketli: PlayStation’a özel büyük oyunların PC’ye gelişi yavaşlayabilir, şirket rotayı yeniden konsola çevirebilir.

Sony’den PC hamlesine fren iddiası
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 14:46

Oyun dünyasında dengeleri değiştirebilecek bir iddia gündemde. ’nin, ’a özel büyük bütçeli oyunları PC platformuna getirme politikasında frene basabileceği konuşuluyor. Eğer bu söylentiler doğruysa, son yıllarda alıştığımız strateji ciddi biçimde değişebilir.

Sony’den PC hamlesine fren iddiası

Bildiğiniz gibi Sony, PlayStation’a özel yapımları genellikle konsol sürümünden bir süre sonra PC’ye taşıyordu. Bu adım hem yeni oyunculara ulaşmak hem de ek gelir yaratmak açısından önemliydi. Ancak görünen o ki şirket, bu yaklaşımı yeniden masaya yatırmış durumda.

TEK OYUNCULU OYUNLARDA GERİ ADIM MI?

Oyun dünyasına dair güvenilir haberleriyle bilinen Jason Schreier, Triple Click Podcast’te yaptığı açıklamada Sony’nin özellikle büyük bütçeli, tek oyunculu yapımların PC performansından memnun olmayabileceğini söyledi. Bu sözlerin ardından sektörde sızıntılarıyla tanınan NatetheHate ve SneakersSO da şirketin PC stratejisinde değişiklik olduğunu doğruladı.

İddialara göre Sony, AAA kalitedeki tek oyunculu oyunları ya PC’ye hiç getirmemeyi ya da çok daha geç bir tarihte sunmayı değerlendiriyor. Açıkçası bu, son yıllardaki politikayla kıyaslandığında önemli bir kırılma anlamına geliyor. Schreier’e göre Sony açısından bu karar büyük bir risk taşımıyor. Çünkü şirketin amiral gemisi tek oyunculu yapımları zaten PlayStation 5’te, PC’ye kıyasla çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Yani Sony için ana gelir kapısı hâlâ konsol tarafı.

HEDEF YENİDEN KONSOL SATIŞLARI

Kulislere göre bu strateji değişikliğinin temelinde konsol satışlarını artırma isteği yatıyor. PlayStation’a özel oyunlar, konsol tercihinde belirleyici unsurlardan biri. Eğer bu oyunlar daha geç ya da hiç PC’ye gelmezse, oyuncuların PlayStation 5’e yönelmesi teşvik edilebilir. Doğrusu, Sony’nin son dönemde donanım tarafındaki rekabeti daha ciddiye aldığı da biliniyor. Bu nedenle özel oyunların “sistem satıcı” rolünü yeniden güçlendirmek istemesi şaşırtıcı olmayabilir.

SERVİS OYUNLARI PC’DE KALACAK

Öte yandan Sony’nin PC’den tamamen çekilmesi beklenmiyor. Özellikle canlı servis odaklı projeler için PC platformu kritik önem taşıyor. Oyuncu kitlesini mümkün olduğunca geniş tutmak isteyen yapımların PC’ye gelmemesi pek olası görünmüyor. Nitekim Helldivers 2 ve Marathon gibi çok oyunculu oyunların geniş bir topluluğa ulaşması gerekiyor. Bu tip projelerde PC, oyuncu tabanını büyütmek açısından önemli bir tamamlayıcı kanal olmaya devam edecek.

ETİKETLER
#sony
#playstation
#Pc Oyunu
#Konsol Satışı
#Canlı Servis Oyunu
#Teknoloji
