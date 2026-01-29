Sony’den PS4 kullanıcılarına mesaj: Artık PS5’e geçin

PlayStation 4 kullanıcılarına, PlayStation Direct üzerinden gönderildiği anlaşılan bir sistem mesajının ekran görüntüleri internete sızdı. Sony imzası taşıyan bu mesajda, oyunculara artık PlayStation 5’e geçmenin “harika bir zaman” olduğu hatırlatılıyor. Gerekçe ise net: 2025 ve 2026’da çıkacak büyük oyunlar.

“BU OYUNLARI KAÇIRMAYIN” VURGUSU

Mesajda, 2025’in dikkat çeken yapımları arasında yer alan Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders ve Ghost of Yotei örnek gösteriliyor. Bununla da yetinilmiyor. 2026’da çıkması beklenen ve şimdiden merak uyandıran SAROS, 007 First Light ve Nioh 3 gibi oyunlar için PS5’e geçiş adeta şart olarak sunuluyor. Kullanıcıların güncel PS5 fırsatlarını inceleyebilmesi için mesajın içine bir QR kod da eklenmiş.