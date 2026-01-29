Menü Kapat
Sony’den PS4 kullanıcılarına mesaj: Artık PS5’e geçin

Ocak 29, 2026 10:42
PlayStation 4 sahiplerine gönderilen bir sistem mesajı, Sony’nin yeni oyunlar için PS5’e geçiş çağrısını açıkça ortaya koydu. Mesaj, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

PlayStation 4 kullanıcılarına, PlayStation Direct üzerinden gönderildiği anlaşılan bir sistem mesajının ekran görüntüleri internete sızdı. Sony imzası taşıyan bu mesajda, oyunculara artık PlayStation 5’e geçmenin “harika bir zaman” olduğu hatırlatılıyor. Gerekçe ise net: 2025 ve 2026’da çıkacak büyük oyunlar.

“BU OYUNLARI KAÇIRMAYIN” VURGUSU

Mesajda, 2025’in dikkat çeken yapımları arasında yer alan Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders ve Ghost of Yotei örnek gösteriliyor. Bununla da yetinilmiyor. 2026’da çıkması beklenen ve şimdiden merak uyandıran SAROS, 007 First Light ve Nioh 3 gibi oyunlar için PS5’e geçiş adeta şart olarak sunuluyor. Kullanıcıların güncel PS5 fırsatlarını inceleyebilmesi için mesajın içine bir QR kod da eklenmiş.

PS5’İN ZORLU BAŞLANGICI, PS4’ÜN UZUN ÖMRÜ

Kasım 2020’de piyasaya sürülen PlayStation 5, pandemi koşulları, stok sıkıntıları ve karaborsa nedeniyle ilk döneminde geniş kitlelere ulaşmakta zorlanmıştı. Bu süreçte pek çok oyuncu yoluna PlayStation 4 ile devam etti.

Zaten PS4’ü özel kılan da buydu. Bloodborne, Marvel’s Spider-Man, God of War ve Horizon Zero Dawn gibi unutulmaz yapımlara ev sahipliği yapan konsol, Sony tarihinin en başarılı cihazlarından biri olarak görülüyor. Ancak PS4’ün 2013’te piyasaya çıktığı düşünülürse, artık 12. yılına yaklaşmış olması şirketin yeni bir sayfa açma isteğini daha görünür kılıyor.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNEN OYUNCULAR

Sisteme düşen bu mesaj, sosyal medyada da tartışma başlattı. Bir kısım oyuncu, zaten geçmeyi düşündüklerini ve PS5’e adım atacaklarını söylerken; bazıları için bu mesaj tam tersine bir kırılma noktası oldu. PS4 ile PlayStation defterini kapatacağını belirtenler, Xbox, PC ya da henüz çıkmamış olsa da Switch 2 gibi alternatif platformlara yönelmeyi düşündüklerini dile getirdi.

