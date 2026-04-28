Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 16:40
1
Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

Sony, kısa süre önce duyurduğu küresel fiyat artışının kapsamını genişletmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa’daki zamların ardından şimdi de Güneydoğu Asya pazarı hedefte.

1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyatlar; Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler ve Vietnam’da uygulanmaya başladı.

2
Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

Şirket cephesi, bu artışların arkasında “küresel ekonomik baskılar” olduğunu söylüyor. Aynı gerekçe, Nisan ayında Batı pazarları için yapılan zamda da öne çıkmıştı.

3
Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

BAZI ÜLKELERDE ARTIŞ ORANI DİKKAT ÇEKİCİ

Ancak Asya tarafındaki tablo, açıkçası biraz daha sert.

4
Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

Özellikle Endonezya’da PlayStation Portal fiyatı yaklaşık yüzde 44,5 artarak en yüksek artışlardan birine sahne oldu. Konsol tarafında ise en dikkat çekici yükseliş Filipinler’de görüldü. Burada standart PS5 modeli yaklaşık yüzde 30 zamlandı.

5
Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

Vietnam’da da benzer bir tablo var; artış oranı yüzde 27’yi aşıyor. Yani genel olarak bölgede çift haneli zamlar artık yeni normal gibi görünüyor.

6
Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

DİĞER PAZARLARDA DURUM NE?

Singapur ve Malezya’da ise artışlar biraz daha sınırlı. Hem standart hem dijital sürümlerde zam oranı yüzde 10 ile 20 arasında değişiyor.

7
Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

PS5 Pro tarafında ise artışlar görece daha düşük kalsa da, genel eğilim yukarı yönlü. Yani zam dalgası tüm ürün grubunu etkiliyor, sadece şiddeti değişiyor.

8
Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

AVRUPA FİYATLARI DA YÜKSELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Avrupa’da da fiyatlar ciddi şekilde artmıştı. Standart PS5 modeli 649 euroya, dijital sürüm 599.99 euroya, PS5 Pro ise 899 euro seviyesine çıkmıştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.