Sony’den PS5 için yeni zam dalgası

Sony, kısa süre önce duyurduğu küresel fiyat artışının kapsamını genişletmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa’daki zamların ardından şimdi de Güneydoğu Asya pazarı hedefte.
1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyatlar; Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Filipinler ve Vietnam’da uygulanmaya başladı.
Şirket cephesi, bu artışların arkasında “küresel ekonomik baskılar” olduğunu söylüyor. Aynı gerekçe, Nisan ayında Batı pazarları için yapılan zamda da öne çıkmıştı.
Ancak Asya tarafındaki tablo, açıkçası biraz daha sert.
Özellikle Endonezya’da PlayStation Portal fiyatı yaklaşık yüzde 44,5 artarak en yüksek artışlardan birine sahne oldu. Konsol tarafında ise en dikkat çekici yükseliş Filipinler’de görüldü. Burada standart PS5 modeli yaklaşık yüzde 30 zamlandı.
Vietnam’da da benzer bir tablo var; artış oranı yüzde 27’yi aşıyor. Yani genel olarak bölgede çift haneli zamlar artık yeni normal gibi görünüyor.
Singapur ve Malezya’da ise artışlar biraz daha sınırlı. Hem standart hem dijital sürümlerde zam oranı yüzde 10 ile 20 arasında değişiyor.
PS5 Pro tarafında ise artışlar görece daha düşük kalsa da, genel eğilim yukarı yönlü. Yani zam dalgası tüm ürün grubunu etkiliyor, sadece şiddeti değişiyor.
Hatırlanacağı üzere Avrupa’da da fiyatlar ciddi şekilde artmıştı. Standart PS5 modeli 649 euroya, dijital sürüm 599.99 euroya, PS5 Pro ise 899 euro seviyesine çıkmıştı.