Sony’den PS6 için ilk resmi açıklama

PS6 İÇİN HENÜZ NET BİR TAKVİM YOK

Son dönemde özellikle yüksek performanslı bellek fiyatlarındaki artış, teknoloji şirketlerinin planlarını zorlaştırıyor. Sony de bu durumdan etkilenen şirketlerden biri.

Totoki, 2027 mali yılında bellek maliyetlerinin yüksek seyretmeye devam edeceğini ve tedarik sorunlarının sürebileceğini belirtti. Bu nedenle şirket, yeni nesil konsolu piyasaya sürme konusunda acele etmek istemiyor.

CEP açıklamasında “Yeni konsolu ne zaman piyasaya süreceğimize veya hangi fiyat seviyesinde sunacağımıza henüz karar vermedik.” Dedi. Yani kısa söylemek gerekirse, PlayStation 6 için tarih de fiyat da şu an masada netleşmiş değil.