Sony’den PS6 için ilk resmi açıklama

Sony, uzun süredir teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen PlayStation 6 hakkında ilk net mesajlardan birini verdi. Ancak açıklama, heyecan yapmaktan çok beklentileri biraz frenleyecek türden.
Şirketin finans toplantısında konuşan Hiroki Totoki, PlayStation 6’nın çıkış tarihi ve fiyatı konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını söyledi. Totoki’ye göre Sony, mevcut koşulları dikkatle değerlendiriyor.
Son dönemde özellikle yüksek performanslı bellek fiyatlarındaki artış, teknoloji şirketlerinin planlarını zorlaştırıyor. Sony de bu durumdan etkilenen şirketlerden biri.
Totoki, 2027 mali yılında bellek maliyetlerinin yüksek seyretmeye devam edeceğini ve tedarik sorunlarının sürebileceğini belirtti. Bu nedenle şirket, yeni nesil konsolu piyasaya sürme konusunda acele etmek istemiyor.
CEP açıklamasında “Yeni konsolu ne zaman piyasaya süreceğimize veya hangi fiyat seviyesinde sunacağımıza henüz karar vermedik.” Dedi. Yani kısa söylemek gerekirse, PlayStation 6 için tarih de fiyat da şu an masada netleşmiş değil.
Sektörde dolaşan iddialar, Sony’nin yeni nesil cihazlarında bellek kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planladığını gösteriyor.
Konuşulanlara göre yeni PlayStation el konsolu 24 GB RAM ile gelebilir. PlayStation 6’nın ise yaklaşık 30 GB belleğe sahip olabileceği öne sürülüyor.
Bu rakamlar doğru çıkarsa, PS6 bugüne kadar çıkan en güçlü PlayStation olabilir. Ancak daha fazla performans, doğal olarak daha yüksek maliyet anlamına geliyor.
Bellek fiyatlarındaki artış ve bileşen maliyetlerindeki yükseliş, PlayStation 6’nın fiyatının da yüksek olabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.
Zaten Sony’nin son dönemde bazı bölgelerde PlayStation 5 fiyatlarını artırması, oyuncular arasında eleştirilere yol açmıştı. Bu yüzden birçok kullanıcı, PS6’nın ne kadar erişilebilir olacağını şimdiden sorguluyor.
Şirketin açıklamaları, Sony’nin hâlâ mevcut nesil konsollara ağırlık verdiğini gösteriyor.
Bu yılın başında PlayStation 5 Pro için geliştirilen PSSR teknolojisi kullanıma sunuldu. Ayrıca Sony’nin yapay zekâ destekli kare oluşturma teknolojileri üzerinde çalıştığı da daha önce doğrulanmıştı.