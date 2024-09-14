Sony'den sürpriz erteleme kararı! Hayranlar hayal kırıklığına uğradı

14 Eylül 2024 17:46 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 17:46

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 Pro'yu tanıtan Sony, oyun konsolu pazarında güçlü bir varlık gösterse de akıllı telefon pazarında aynı etkiye sahip değil. Şirketin Xperia kullanıcılarının uzun zamandır beklediği yeni "Xperia 5 VI" modelinin çıkış tarihini süresiz olarak ertelediği iddia edildi. Ancak iyi bir gelişme de yaşandı.

Bu yılın başlarında Sony, global pazarda Sony Xperia 1 VI amiral gemisi akıllı telefonunu ve Xperia 10 VI orta segment akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Her yıl olduğu gibi, markanın hayranları bu yıl da Xperia 5 VI olarak adlandırılması muhtemel bir premium orta segment cihaz bekliyordu. Ancak beklentiler suya düşebilir.

Japon medyasındaki haberlere göre Sony, Xperia 5 VI'nın lansmanını süresiz olarak ertelemiş durumda. Şirketin bu kararı, tüketici tercihlerinin Xperia 1 VI gibi daha büyük ekranlı cihazlara doğru kaydığı bir dönemde geldi.

SONY XPERIA 5 VI ERTELENDİ

Daha önce bazı kılıf üreticilerinden gelen raporlar, Xperia 5 VI'nın geliştirilme aşamasında olduğuna dair ipuçları vermişti. Ancak Sony mevcut olan Xperia 5 V'nin ömrünü uzatma kararı aldı. Sony'nin yeni bir Xperia 5 modelini piyasaya sürüp sürmeyeceği veya akıllı telefon serisini sadeleştirmeyi planlayıp planlamadığı henüz belirsiz.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Sony'nin PM-1502-BV, PM-1503-BV ve PM-1504-BV model numaralarıyla üç yeni akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki bu cihazlar hakkında henüz teknik bir bilgi bulunmuyor.

İyi haber şu ki, Xperia 1 VII için erteleme kararı bulunmuyor. Bu cihaza ilişkin ilk detaylar birkaç ay önce sızdırılmıştı. Yeni Sony amiral gemisinin, 1/2.3 inç boyutunda ve 70-200mm odak uzaklığına sahip daha büyük bir telefoto sensörü ile geleceği söyleniyor. Bu, Xperia 1 VI'nın daha küçük sensörüne kıyasla bir yükseltme olacak. Ayrıca ultra geniş kameraların da 1/2.3 inç sensörlerle yükseltileceği, ana kameranın ise 1/1.3 inç sensörünü koruyacağı tahmin ediliyor.

Xperia 1 VII'nin yakın zamanda piyasaya sürülmesi ise beklenmiyor, zira Xperia 1 VI, Mayıs 2024'te tanıtılmıştı.