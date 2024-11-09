Sony'nin satışlarında dikkat çeken düşüş: PlayStation 5 sevkiyatları geriledi

09 Kasım 2024 16:27 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 16:27

Sony, PlayStation 5 Pro konsolunu 7 Kasım'da 50 bin TL'ye satışa sundu. PS5 Pro satış rakamları henüz belli olmasa da orijinal PlayStation 5 için işler pek parlak değil. Şirketin 2024 2. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına göre PlayStation 5 konsol satışları gerilemiş durumda.

Sony, 2024 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve PlayStation 5 (PS5) konsol satışlarının 65,5 milyon adede ulaştığını duyurdu. Donanım satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar düşüş yaşanmış olsa da, oyun yazılımı ve dijital hizmetlerdeki önemli artış şirketin genel performansını güçlendirdi.

PS5'in bu çeyrekteki satışları 3,8 milyon olarak kaydedildi. Hatırlatma için, 2023 yılının aynı çeyreğinde 4,9 milyon birim satılmıştı.

PLAYSTATİON 4 VE 5 OYUN YAZILIMLARININ SATIŞI ARTTI

Ancak Sony, donanım satışlarındaki "küçük" düşüşe rağmen PlayStation departmanındaki diğer artışların güçlü bir ivme yakaladığını vurguladı. PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun yazılımları aynı çeyrekte 77,7 milyon satıldı, ki bu rakam, 2023 2. çeyreğindeki 67,6 milyon satış göre yüzde 15 oranında bir artış anlamına geliyor.

Bloomberg'e göre, bu artışta en büyük etken, Game Science tarafından geliştirilen aksiyon RPG oyunu Black Myth: Wukong'un satışları oldu. Hem konsol hem de PC versiyonları dahil olmak üzere toplamda 20 milyon adet satan oyunun PlayStation ekosistemine önemli bir katkı sağladığı değerlendiriliyor.

Ayrıca Team Asobi'nin yeni oyunu Astro Bot da dikkat çekici bir performans gösterdi ve piyasaya sürülmesinden iki ay sonra 1,5 milyon satış adedine ulaştı.

PLAYSTATİON PLUS KULLANICI SAYISI BELLİ OLDU

PlayStation Plus abone sayısında ise sabit bir seyir izlendi. İlk çeyrekte 116 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan PlayStation Plus, geçen yılın aynı döneminde ise 107 milyon abone sayısına sahipti. Abone tabanındaki büyüme, Sony'nin ağ hizmetlerinden elde ettiği gelirleri daha da artırarak şirketin kârlılığını olumlu yönde etkiledi.

Sony, 2024 yılının 2. çeyrek sonuçlarındaki güçlü performansı sayesinde tüm mali yıl için tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Satışlar, ağustos ayındaki tahmine kıyasla özellikle üçüncü taraf oyunların satışlarındaki artış nedeniyle yüzde 4 oranında artırılırken, PlayStation'ın işletme geliri de donanım karlılığındaki iyileşme sayesinde yüzde 11 oranında yukarı yönlü revize edildi.