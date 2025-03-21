Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı! İnstagram, WhatsApp, Facebook ve X erişime açıldı

Sosyal Medyada 40 saattir devam eden erişim kısıtlaması sonlandı. Dünyanın en popüler sosyal platformları olan Twitter (X), Tiktok ve Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook yeniden erişime açıldı.

PLATFORMLARLAR TEKRAR AÇILDI

Kullanıcılar, X, TikTok ve Instagram platformlarına yeniden sorunsuz şekilde erişmeye başladı.

Sosyal medya platformalarında 19 Mart 2025 (Çarşamba) sabah saat 07:00'den beri sorun yaşanıyordu.

KULLANICILAR VPN KULLANIYORDU

İnterneti bant daralması nedeniyle kullanamayanlar, VPN'e yönelmişti.