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 | Sule Altinel

Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı! İnstagram, WhatsApp, Facebook ve X erişime açıldı

Sosyal medya platformlarında 40 saati aşkın süredir yaşanan erişim sorunu sona erdi. X, TikTok ve Instagram'a erişim yeniden sağlandı.

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Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı! İnstagram, WhatsApp, Facebook ve X erişime açıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 05:54
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 05:54

Sosyal Medyada 40 saattir devam eden erişim kısıtlaması sonlandı. Dünyanın en popüler sosyal platformları olan Twitter (X), Tiktok ve Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook yeniden erişime açıldı.

PLATFORMLARLAR TEKRAR AÇILDI

Kullanıcılar, X, TikTok ve Instagram platformlarına yeniden sorunsuz şekilde erişmeye başladı.

Sosyal medya platformalarında 19 Mart 2025 (Çarşamba) sabah saat 07:00'den beri sorun yaşanıyordu.

KULLANICILAR VPN KULLANIYORDU

İnterneti bant daralması nedeniyle kullanamayanlar, VPN'e yönelmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

VPN faturaya yansır mı?
Yurtdışından internete bağlı gözükmenin faturayı artıracağı iddia edilse de VPN kullanmanın data ücretine bir etkisi yok.
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#Teknoloji
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