Sosyal medya platformlarına 'kamu güvenliği' ayarı: 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor

Sosyal medya platformlarına yeni düzenleme geliyor. Yeni taslağa göre Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter) ve YouTube gibi küresel devlerin Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için anonim ya da limited şirket kurmaları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvurarak yetkilendirme almaları şart olacak. Ayrıca BTK'ye doğrudan erişim engeli getirme yetkisi de verilecek.

Türkiye'de sosyal medya platformlarına yönelik kapsamlı bir yasal düzenleme yolda. Hazırlanan yeni taslağa göre Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ile X (Twitter) ve YouTube gibi dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip platformlar, Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için artık anonim ya da limited şirket kurmaları gerekecek.

Düzenlemeye göre "şebekeler üstü hizmet sağlayıcı" olarak tanımlanan bu platformların faaliyetlerini sürdürmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuruda bulunmaları zorunlu kılınıyor. Şirketleşme şartı, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm büyük platformlar için geçerli olup, ayrıca Türk mevzuatına tam uyum sağlamakla da yükümlü kılınacaklar.

ERİŞİM ENGELLEME İÇİN BTK'YE YENİ YETKİ

Ekonomim'in haberine göre, taslak düzenleme erişim engelleri konusunda da değişiklikler içeriyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla BTK, kamu düzeni, milli güvenlik veya kamu sağlığı gibi kamu yararı gerekçeleriyle şebeke üstü hizmet sağlayıcıların uygulama veya internet sitelerine erişimi doğrudan engelleyebilecek.

Taslak metinde, ilgili yetki şöyle belirtildi:

"Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve benzeri kamu yararı gerekleri çerçevesinde, yetkilendirmeye tabi olup olmadığına bakılmaksızın şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin doğrudan engellenmesine karar verebilir."

KURALA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIM GELİYOR

Yasa taslağında kurallara uymayan şirketlere yönelik yaptırımlar da açıkça belirtiliyor. Türkiye'de yetkilendirme almadan hizmet sunmaya devam eden sosyal medya platformlarına 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında para cezası kesilecek. 6 ay içinde yetkilendirme almayan şirketlerin internet trafiği yüzde 95 oranında daraltılacak. Bu da pratikte platformların neredeyse tamamen erişilemez hale gelmesi anlamına geliyor.

3 ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformların ise tamamen erişime kapatılması gündeme gelecek.