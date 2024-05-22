22 May 2024 18:42 - Güncelleme : 22 May 2024 18:46

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'in Türkiye'ye temsilci atadığını açıkladı.

Platformun Türkiye ile ilgili kararını duyuran Bakan Uraloğlu, "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabine'de de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık, kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı" ifadelerini kullandı.

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