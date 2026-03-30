Sosyal medya yasaklarında yeni tartışma: Sırada VPN mi var?

Son yıllarda çocukların ve gençlerin internet kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemeler dünya genelinde hızla yayılıyor. Bu adımların ilk örneklerinden biri Avustralya’da ortaya çıktı. Ardından Fransa, İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler de benzer sosyal medya kısıtlamalarını gündeme aldı. Türkiye’de de aynı yönde hazırlıkların yapıldığı konuşuluyor.

Ancak işin uygulama tarafı, doğrusu pek kolay değil. Çünkü getirilen yasakların önemli bir kısmı VPN uygulamalarıyla kolayca aşılabiliyor. Özellikle genç kullanıcılar için VPN’ler adeta bir “arka kapı” işlevi görüyor. Tam da bu yüzden, son dönemde VPN uygulamaları üzerindeki baskının giderek arttığı görülüyor.