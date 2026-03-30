Sosyal medya yasaklarında yeni tartışma: Sırada VPN mi var?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Son yıllarda çocukların ve gençlerin internet kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemeler dünya genelinde hızla yayılıyor. Bu adımların ilk örneklerinden biri Avustralya’da ortaya çıktı. Ardından Fransa, İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler de benzer sosyal medya kısıtlamalarını gündeme aldı. Türkiye’de de aynı yönde hazırlıkların yapıldığı konuşuluyor.
Ancak işin uygulama tarafı, doğrusu pek kolay değil. Çünkü getirilen yasakların önemli bir kısmı VPN uygulamalarıyla kolayca aşılabiliyor. Özellikle genç kullanıcılar için VPN’ler adeta bir “arka kapı” işlevi görüyor. Tam da bu yüzden, son dönemde VPN uygulamaları üzerindeki baskının giderek arttığı görülüyor.
Yayımlanan bazı veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Yaş doğrulama sistemlerinin yürürlüğe girdiği bölgelerde VPN kullanımında ciddi artış yaşanıyor. Örneğin ABD’nin bazı eyaletlerinde ve Birleşik Krallık’ta bu tür düzenlemeler sonrası VPN aramalarında belirgin sıçramalar görülmüş durumda. Benzer bir eğilim Avustralya’da da gözlemleniyor. Yani VPN’ler artık yalnızca bir gizlilik aracı değil. Aynı zamanda kullanıcıların internet düzenlemelerini aşmak için kullandığı bir yöntem hâline gelmiş durumda.
Bu gelişmeler yasa koyucuları yeni önlemler üzerinde düşünmeye zorluyor. ABD’de bazı eyaletlerde hazırlanan yasa tasarıları yalnızca yaş doğrulama sistemlerini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda VPN erişimini de sınırlamayı hedefliyor. Avrupa’da da benzer bir yaklaşım konuşuluyor. Özellikle Birleşik Krallık ve Fransa’da yetkililerin yaptığı açıklamalar, VPN’lerin artık düzenlemelerde bir “açık” olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha sert adımlar atılabileceği ihtimali de oldukça güçlü.
Öte yandan VPN’lere yönelik olası kısıtlamalar yalnızca sosyal medya erişimi meselesiyle sınırlı değil. Çünkü bu teknolojiler çok farklı alanlarda kullanılıyor.
Şirketler uzaktan bağlantı için VPN altyapılarına güveniyor. Öğrenciler, gazeteciler ve aktivistler ise güvenli iletişim kurmak için bu araçlara başvuruyor. Özellikle baskıcı rejimlerde yaşayan insanlar için VPN’ler çoğu zaman bilgiye erişmenin tek yolu olabiliyor.
Bu nedenle VPN’lere getirilebilecek olası yasaklar, yalnızca içerik kontrolü değil; ifade özgürlüğü ve dijital güvenlik açısından da ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.
Uzmanlara göre VPN’leri tamamen engellemek teknik olarak da oldukça zor. Kullanıcıların kendi özel ağlarını kurabilmesi ya da farklı yöntemlerle bu tür kısıtlamaları aşabilmesi mümkün.
Bu da aslında uzun süredir devam eden bir durumu yeniden gündeme getiriyor: teknoloji ile regülasyon arasındaki yarış.
Bir tarafta interneti daha güvenli hâle getirmeye çalışan düzenleyiciler var. Diğer tarafta ise bu kısıtlamaları aşmanın yollarını bulan kullanıcılar.