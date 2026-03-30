Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sosyal medya yasaklarında yeni tartışma: Sırada VPN mi var?

Mart 30, 2026 10:47
1
Son yıllarda çocukların ve gençlerin internet kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemeler dünya genelinde hızla yayılıyor. Bu adımların ilk örneklerinden biri Avustralya’da ortaya çıktı. Ardından Fransa, İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler de benzer sosyal medya kısıtlamalarını gündeme aldı. Türkiye’de de aynı yönde hazırlıkların yapıldığı konuşuluyor.

Ancak işin uygulama tarafı, doğrusu pek kolay değil. Çünkü getirilen yasakların önemli bir kısmı VPN uygulamalarıyla kolayca aşılabiliyor. Özellikle genç kullanıcılar için VPN’ler adeta bir “arka kapı” işlevi görüyor. Tam da bu yüzden, son dönemde VPN uygulamaları üzerindeki baskının giderek arttığı görülüyor.

2
YAŞ DOĞRULAMA YASALARI VPN KULLANIMINI PATLATTI

Yayımlanan bazı veriler dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Yaş doğrulama sistemlerinin yürürlüğe girdiği bölgelerde VPN kullanımında ciddi artış yaşanıyor. Örneğin ABD’nin bazı eyaletlerinde ve Birleşik Krallık’ta bu tür düzenlemeler sonrası VPN aramalarında belirgin sıçramalar görülmüş durumda. Benzer bir eğilim Avustralya’da da gözlemleniyor. Yani VPN’ler artık yalnızca bir gizlilik aracı değil. Aynı zamanda kullanıcıların internet düzenlemelerini aşmak için kullandığı bir yöntem hâline gelmiş durumda.

3
İNGİLTERE VE FRANSA’DA YENİ ADIMLAR TARTIŞILIYOR

Bu gelişmeler yasa koyucuları yeni önlemler üzerinde düşünmeye zorluyor. ABD’de bazı eyaletlerde hazırlanan yasa tasarıları yalnızca yaş doğrulama sistemlerini güçlendirmeyi değil, aynı zamanda VPN erişimini de sınırlamayı hedefliyor. Avrupa’da da benzer bir yaklaşım konuşuluyor. Özellikle Birleşik Krallık ve Fransa’da yetkililerin yaptığı açıklamalar, VPN’lerin artık düzenlemelerde bir “açık” olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha sert adımlar atılabileceği ihtimali de oldukça güçlü.

4
TARTIŞMA BÜYÜYOR: GÜVENLİK Mİ ÖZGÜRLÜK MÜ?

Öte yandan VPN’lere yönelik olası kısıtlamalar yalnızca sosyal medya erişimi meselesiyle sınırlı değil. Çünkü bu teknolojiler çok farklı alanlarda kullanılıyor.

Şirketler uzaktan bağlantı için VPN altyapılarına güveniyor. Öğrenciler, gazeteciler ve aktivistler ise güvenli iletişim kurmak için bu araçlara başvuruyor. Özellikle baskıcı rejimlerde yaşayan insanlar için VPN’ler çoğu zaman bilgiye erişmenin tek yolu olabiliyor.

5
Bu nedenle VPN’lere getirilebilecek olası yasaklar, yalnızca içerik kontrolü değil; ifade özgürlüğü ve dijital güvenlik açısından da ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.

TEKNOLOJİK YARIŞ KIZIŞIYOR

Uzmanlara göre VPN’leri tamamen engellemek teknik olarak da oldukça zor. Kullanıcıların kendi özel ağlarını kurabilmesi ya da farklı yöntemlerle bu tür kısıtlamaları aşabilmesi mümkün.

6
Bu da aslında uzun süredir devam eden bir durumu yeniden gündeme getiriyor: teknoloji ile regülasyon arasındaki yarış.

Bir tarafta interneti daha güvenli hâle getirmeye çalışan düzenleyiciler var. Diğer tarafta ise bu kısıtlamaları aşmanın yollarını bulan kullanıcılar.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.