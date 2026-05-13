Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Sosyal medyada Meta AI’ı engellemek mümkün değil

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 15:32
1
Sosyal medyada Meta AI’ı engellemek mümkün değil

Meta, Threads platformunda yeni bir yapay zekâ özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar artık Meta AI hesabını etiketleyerek sorularına cevap alabiliyor ve konuşmalar hakkında hızlıca bilgi edinebiliyor.

Şimdilik yalnızca Arjantin, Malezya, Meksika, Suudi Arabistan ve Singapur’da denenen bu özellik, daha şimdiden dikkat çekmiş durumda. Ancak tartışmaların odağında yapay zekânın sunduğu cevaplardan çok, kullanıcıların bu hesabı engelleyememesi var.

2
Sosyal medyada Meta AI’ı engellemek mümkün değil

ENGELLE BUTONU YOK

Threads kullanıcıları, Meta AI profilindeki üç noktalı menüyü açtıklarında alışık oldukları “Engelle” seçeneğini göremedi. Bazı kullanıcılar hesabı engellemeye çalıştığında ise sistem hata mesajı verdi.

İşte asıl tepki de burada başladı. Çünkü birçok kullanıcı, platformda görmek istemedikleri bir hesabı engelleyememenin kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

3
Sosyal medyada Meta AI’ı engellemek mümkün değil

META: ALTERNATİF KONTROLLER VAR

Meta cephesine göre kullanıcılar tamamen seçeneksiz değil. Şirket sözcüsü, test süreci boyunca Meta AI cevaplarının sessize alınabileceğini, gizlenebileceğini ya da “ilgilenmiyorum” seçeneğiyle daha az görünür hâle getirilebileceğini söyledi.

Meta’ya göre bu sistemin amacı, kullanıcıların bir sohbete katılmadan önce hızlıca bağlam kazanmasını sağlamak. Yani yapay zekâ, konuşmalara doğrudan dahil olmadan bilgi sunuyor.

4
Sosyal medyada Meta AI’ı engellemek mümkün değil

YAPAY ZEKÂ YARIŞINDA YENİ HAMLE

Meta, yapay zekâ alanında OpenAI ve Google gibi rakipleriyle yarışabilmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Threads’te test edilen Meta AI hesabı da bu stratejinin son adımlarından biri.

Şirket, daha önce Muse Spark modeliyle duyurduğu teknolojileri şimdi doğrudan sosyal medya deneyiminin bir parçası hâline getiriyor.

5
Sosyal medyada Meta AI’ı engellemek mümkün değil

Meta AI hesabının engellenememesi Threads’te kısa sürede gündem oldu. Konuyla ilgili yapılan paylaşımların sayısının bir milyonu aştığı belirtiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.