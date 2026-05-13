Sosyal medyada Meta AI’ı engellemek mümkün değil

Meta, Threads platformunda yeni bir yapay zekâ özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar artık Meta AI hesabını etiketleyerek sorularına cevap alabiliyor ve konuşmalar hakkında hızlıca bilgi edinebiliyor.
Şimdilik yalnızca Arjantin, Malezya, Meksika, Suudi Arabistan ve Singapur’da denenen bu özellik, daha şimdiden dikkat çekmiş durumda. Ancak tartışmaların odağında yapay zekânın sunduğu cevaplardan çok, kullanıcıların bu hesabı engelleyememesi var.
Threads kullanıcıları, Meta AI profilindeki üç noktalı menüyü açtıklarında alışık oldukları “Engelle” seçeneğini göremedi. Bazı kullanıcılar hesabı engellemeye çalıştığında ise sistem hata mesajı verdi.
İşte asıl tepki de burada başladı. Çünkü birçok kullanıcı, platformda görmek istemedikleri bir hesabı engelleyememenin kabul edilemez olduğunu düşünüyor.
Meta cephesine göre kullanıcılar tamamen seçeneksiz değil. Şirket sözcüsü, test süreci boyunca Meta AI cevaplarının sessize alınabileceğini, gizlenebileceğini ya da “ilgilenmiyorum” seçeneğiyle daha az görünür hâle getirilebileceğini söyledi.
Meta’ya göre bu sistemin amacı, kullanıcıların bir sohbete katılmadan önce hızlıca bağlam kazanmasını sağlamak. Yani yapay zekâ, konuşmalara doğrudan dahil olmadan bilgi sunuyor.
Meta, yapay zekâ alanında OpenAI ve Google gibi rakipleriyle yarışabilmek için milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Threads’te test edilen Meta AI hesabı da bu stratejinin son adımlarından biri.
Şirket, daha önce Muse Spark modeliyle duyurduğu teknolojileri şimdi doğrudan sosyal medya deneyiminin bir parçası hâline getiriyor.
Meta AI hesabının engellenememesi Threads’te kısa sürede gündem oldu. Konuyla ilgili yapılan paylaşımların sayısının bir milyonu aştığı belirtiliyor.