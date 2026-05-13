Sosyal medyada Meta AI’ı engellemek mümkün değil

ENGELLE BUTONU YOK

Threads kullanıcıları, Meta AI profilindeki üç noktalı menüyü açtıklarında alışık oldukları “Engelle” seçeneğini göremedi. Bazı kullanıcılar hesabı engellemeye çalıştığında ise sistem hata mesajı verdi.

İşte asıl tepki de burada başladı. Çünkü birçok kullanıcı, platformda görmek istemedikleri bir hesabı engelleyememenin kabul edilemez olduğunu düşünüyor.