SpaceX, 21 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2024 16:25 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:31
SpaceX, 21 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi. Uydular, Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.
Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, Starlink uydularını uzaya yollamaya devam ediyor.
Starlink İnternet Ağı Projesi kapsamında 21 Starlink uydusunu ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı