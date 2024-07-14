SpaceX, son Starlink görevinde başarısız oldu

14 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:10

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz gece Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği Starlink görevinde başarısız oldu.

Şirketten gelen bilgilere göre, roketin ikinci aşama ateşlemesi tamamlanamadı. Bu sebeple de, taşınan uydular şirketin amaçladığından daha düşük bir yörüngeye yerleştirildi.

FALCON 9 ROKETİ, STARLINK UYDULARINI YERLEŞTİREMEDİ

Bu konuda SpaceX bir açıklama yaparak "Şu ana kadar uyduların 5'i ile temasa geçtik ve bunları iyon iticileri kullanarak yörüngeye yükseltmeye çalışıyoruz" demişti. Ancak bu denemenin de sonuç vermediğini belirten şirket, şunları aktardı:

"Ekip uydulardan 10'uyla temas kurdu ve iyon iticilerini kullanarak yörüngelerini yükseltmelerini sağlamaya çalıştı. Ancak perigee ya da eliptik yörüngelerinin en alçak noktası, Dünya'dan sadece 135 km yüksekte olduğu için son derece yüksek sürtünmeli bir ortamdalar.

Perigee'den her geçiş uydu yörüngesindeki en yüksek noktadan 5+ km irtifa kaybettirir. Bu sürüklenme seviyesinde, mevcut maksimum itiş gücümüzün uyduları başarılı bir şekilde yükseltmeye yetmesi pek olası değildir. Bu nedenle, uydular Dünya atmosferine yeniden girecek ve tamamen yok olacaktır. Yörüngedeki diğer uydular ya da kamu güvenliği için bir tehdit oluşturmamaktadırlar."

SPACEX, TÜRKSAT 6A UYDUSUNU FIRLATTI

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 9 Temmuz gecesi TSİ 02.30 civarında SpaceX'in ABD'deki fırlatma tesisinden yörüngeye fırlatıldı.

Türksat 6A projesiyle Türkiye, uzay sektöründe dışa bağımlılığını azaltırken aynı zamanda kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderen 11 ülke arasına girdi.

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ AKTİF UYDULARI

Türksat 6A ile birlikte Türkiye’nin uzayda 6 haberleşme ve 3 gözlem uydusu bulunuyor.

Haberleşme uyduları:

- Türksat 6A

- Türksat 3A

- Türksat 4A

- Türksat 4B

- Türksat 5A

- Türksat 5B

Gözlem uyduları:

- GÖKTÜRK-1

- GÖKTÜRK-2

- İMECE