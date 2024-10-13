SpaceX, Starship roketini havadayken yakaladı! Elon Musk'ın Mars hayali gerçekleşiyor

13 Ekim 2024 17:22 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 17:22

Elon Musk'ın insanlığı Mars'a taşımayı hedefleyen Starship roket, 5. kez uçtu. SpaceX, Starship roketinin beşinci test uçuşunda Super Heavy güçlendiricisini, Mechazilla adlı dev mekanik kollar kullanarak fırlatma kulesinde ilk kez başarılı bir şekilde havada yakaladı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX​, uzay keşfi tarihinde büyük bir adım daha attı. Şirket, "insanlığın şu ana kadar tasarlamış olduğu en büyük ve en güçlü roket" olarak bilinen Starship​ roketinin beşinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Kalkışta çok önemli bir ana tanıklık edildi.

SpaceX, fırlatma sonrası geri dönen Super Heavy güçlendiricisini yeni bir yöntemle yakalamayı başardı. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak, bu kez güçlendirici iniş pistinde değil, SpaceX'in "Mechazilla" olarak isimlendirdiği dev mekanik kollarla doğrudan fırlatma kulesinde yakalandı.

SPACEX, İNSANLIK TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

ABD'nin hava güvenliğini sağlamakla görevli kurumu Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA), SpaceX'e bu test için gerekli olan fırlatma lisansını kasım ayı sonuna kadar vermesi beklenmiyordu. Ancak FAA, sürpriz bir onayla uçuşun bu hafta gerçekleştirilmesine izin verdi.

Beşinci fırlatma testinin esas önemli kısmı, geri dönen Super Heavy güçlendiricisinin fırlatma kulesindeki Mechazilla kolları ile ilk kez başarılı bir şekilde yakalanması oldu. SpaceX, bu sistem sayesinde iniş sırasında roketlerin ağırlığını azaltmayı ve yakıt tasarrufu yapmayı amaçladığını belirtiyor.

STARSHIP, İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Starship sistemi, 400 feet (yaklaşık 122 metre) uzunluğunda olup, "Starship" isimli bir uzay aracından ve "Super Heavy" isimli bir roket sisteminden oluşuyor.

STARSHIP'İN AMACI NE?

SpaceX tarafından geliştirilen ve tamamen yeniden kullanılabilir bir fırlatma aracı olan Starship'in kullanım amacı, SpaceX tarafından Dünya yörüngesi ile Ay ve Mars'a kargo ve insanlı görevler gerçekleştirmek olarak belirtildi. Elon Musk​, daha önce yaptığı bir açıklamada "Starship hayatı çok gezegenli hale getirecek" demişti.