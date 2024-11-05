SpaceX uzay aracı yörüngeye fırlatıldı: 2.7 tonluk malzeme taşıyor!

05 Kasım 2024 07:18 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 07:28

NASA adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıyan SpaceX’e ait Dragon uzay aracı yörüngeye fırlatıldı. Uzay aracının içinde gıdalar ve bilimsel ekipmanların bulunduğu 2.7 tonluk yük olduğu öğrenildi.

ABD merkezli Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX​, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu​'na (ISS) malzeme taşımayı hedefleyen “Ticari İkmal Hizmetleri Görevini (CRS-31)” başlattı.

2.7 TONLUK YÜK GÖNDERİLDİ

Aralarında ISS personeli için gerekli olan gıdalar ve bilimsel ekipmanların bulunduğu yaklaşık 2.7 tonluk yükü taşıyan Dragon​ uzay aracı, yerel saat ile 21.30’da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılarak Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderildi.

13 SAATLİK UÇUŞ

Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının fırlatmadan sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e ineceği açıklanırken, Dragon uzay aracının ise yaklaşık 13 saatlik bir uçuşun ardından otonom olarak ISS’e kenetleneceği bildirildi.

Dragon uzay aracının, görevin ardından Aralık ayına kadar ISS’te kalacağı kaydedildi. CRS-31 görevi, SpaceX’in NASA​ adına gerçekleştirdiği 31’inci ticari ikmal hizmetleri görevi olarak kayıtlara geçti.