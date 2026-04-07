SpaceX’in tarihi halka arzında yeni detaylar ortaya çıktı

SpaceX’in tarihi halka arzında yeni detaylar ortaya çıktı

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, teknoloji ve finans dünyasının aylardır merakla beklediği halka arz sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Reuters’a konuşan kaynaklara göre şirket, yatırımcı sunumlarının yapılacağı “roadshow” sürecini 8 Haziran haftasında başlatmayı planlıyor.

Uzun zamandır gündemde olan bu adımın artık somut bir takvime kavuşması, yatırımcıların da dikkatini yeniden SpaceX’e çevirmiş durumda.

HALKA ARZ PLANININ ANA HATLARI

Şirketin pazartesi akşamı bankalarla gerçekleştirdiği toplantıda halka arzın çerçevesi masaya yatırıldı. Buna göre SpaceX, süreç sonunda yaklaşık 75 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor.

Daha da dikkat çekici olan ise değerleme hedefi. Planlanan halka arzın başarıyla tamamlanması halinde şirketin toplam değerlemesinin 1,75 trilyon dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Böyle bir büyüklük gerçekleşirse, işlem finans tarihinin en büyük halka arzlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.

BİREYSEL YATIRIMCIYA GENİŞ YER

SpaceX’in planı yalnızca rakamlarıyla değil, yatırımcı dağılımıyla da farklı bir model sunuyor. Normalde halka arzlarda bireysel yatırımcılara ayrılan pay çoğu zaman yüzde 5 ile 10 arasında kalıyor.

Ancak bu kez tablo biraz farklı olabilir. Elon Musk’ın talebi doğrultusunda bireysel yatırımcı tahsisatının yüzde 30 seviyesine kadar çıkarılabileceği ifade ediliyor.

Bu kapsamda 11 Haziran’da 1.500 bireysel yatırımcının katılacağı geniş çaplı bir etkinlik düzenlenmesi planlanıyor. Açıkçası bu hamle, SpaceX’in yatırımcı tabanını daha geniş kitlelere yayma isteğini de gösteriyor.

HALKA ARZ KÜRESEL YATIRIMCIYA AÇIK OLACAK

Planlanan halka arzın yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. İngiltere, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Japonya ve Güney Kore’deki bireysel yatırımcıların da sürece dahil olabileceği ifade ediliyor.

Şirketin izahnameyi mayıs ayı sonunda yayımlaması bekleniyor. Bu belge, yatırımcıların halka arzın tüm detaylarını görebileceği kritik bir adım olacak.

DEĞERLEME HEDEFİ DİKKAT ÇEKİYOR

SpaceX’in hedeflediği 1,75 trilyon dolarlık değerleme, şirketin yakın dönemde ulaştığı seviyelerin de üzerinde. Şubat ayında yapay zeka girişimi xAI ile birleşme sonrası oluşan yaklaşık 1,25 trilyon dolarlık değerleme, bu yeni hedefle birlikte önemli ölçüde yukarı taşınmış oluyor.

