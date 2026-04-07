SpaceX’in tarihi halka arzında yeni detaylar ortaya çıktı

HALKA ARZ PLANININ ANA HATLARI

Şirketin pazartesi akşamı bankalarla gerçekleştirdiği toplantıda halka arzın çerçevesi masaya yatırıldı. Buna göre SpaceX, süreç sonunda yaklaşık 75 milyar dolar fon toplamayı hedefliyor.

Daha da dikkat çekici olan ise değerleme hedefi. Planlanan halka arzın başarıyla tamamlanması halinde şirketin toplam değerlemesinin 1,75 trilyon dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Böyle bir büyüklük gerçekleşirse, işlem finans tarihinin en büyük halka arzlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.