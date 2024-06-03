Spotify fiyatı zamlandı: Yeni Premium abonelik ücretleri

03 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:23

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından Spotify, ABD'deki Premium planlarının fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Bugün alınan bu kararla birlikte Spotify kullanıcılarının müzik hizmetine erişim maliyetlerinde artış yaşanacağı bildirildi.

Spotify, zammı bireysel, Duo ve aile planları için gerçekleştirdi. Öğrenciler ise fiyat artışından muaf tutuldu. The Verge sitesinin haberine göre, yeni tarife kapsamında en düşük fiyat 11,99 dolar olurken, en yüksek fiyat ise 19,99 dolar olarak kayıtlara geçildi.

SPOTIFY PREMIUM FİYATLARI (HAZİRAN 2024)

Spotify Premium abonelik ücretleri şu şekilde;

Bireysel: Yeni fiyat: Aylık 11,99 dolar - Eski fiyat: Aylık 10,99 dolar

Yeni fiyat: Aylık 11,99 dolar - Eski fiyat: Aylık 10,99 dolar Duo: Yeni fiyat: Aylık 16,99 dolar - Eski fiyat: Aylık 14,99 dolar

Yeni fiyat: Aylık 16,99 dolar - Eski fiyat: Aylık 14,99 dolar Aile: Yeni fiyat: Aylık 19,99 dolar - Eski fiyat: Aylık 16,99 dolar

ZAMMIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Şirketten yapılan açıklamada, bu fiyat artışlarının, Spotify'ın sunduğu ürün tekliflerine ve özelliklerine yatırım yapmaya ve yenilik getirmeye devam edebilme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Milyonlarca şarkı, podcast ve diğer içeriklerle kullanıcılarına geniş bir yelpazede seçenekler sunmaya devam eden İsveç merkezli şirket, "Önümüzdeki ay boyunca ABD'deki abonelerimiz, bu güncellemenin abonelikleri için ne anlama geldiğini açıklayan bir mail alacaklar" diye konuştu.

KAYIPSIZ SES ÖZELLİĞİ GELİYOR

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre Spotify, kayıpsız ses özelliğini "Supremium" planıyla sunmaya hazırlanıyor. Bazı Spotify kullanıcıları, uygulamanın "Şu Anda Çalınan" ekranında bir Dolby Atmos logosu fark etti, bunun da Supremium'un bir parçası olduğu düşünüldü.