Spotify mod APK uygulamalarını engellemeye başladı! 'Ücretsiz Premium' hayal oldu

28 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:13

Kullanıcılara ücretsiz Spotify Premium vaadinde bulunan ve 'Spotify mod APK' gibi isimlerle pazarlanan uygulamalar engellenmeye başladı. İsveç merkezli müzik akış hizmeti, bu değişikliği resmi olarak açıklamasa da kullanıcılar, modlanmış sürümlerin artık çalışmadığını bildirdi.

Spotify, platformunun tüm modlanmış sürümlerini engelledi. Şirket bu hamlesini resmen açıklamasa da, bu değişiklik dünya çapında kullanıcılar tarafından fark edildi. Spotify'ın resmi olmayan bir sürümünü kullananlar, kaydedilmiş çalma listelerine, beğendikleri şarkılara ve uygulamanın diğer hizmetlerine erişemiyor. Normal müzik akışı ve arama seçenekleri de çalışmıyor.

SPOTİFY, ÜCRETSİZ PREMİUM KULLANDIRAN UYGULAMALARI YASAKLADI

Android, iOS ve web sürümlerindeki resmi Spotify uygulaması ise tamamen sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle, şirketin korsan sürüm kullanıcılarına yönelik bir "engelleme operasyonu" başlattığı tahmin ediliyor.

Spotify'ın ücretsiz bir sürümü olmasına rağmen, bu sürümde birçok kısıtlama bulunmakta. Geçen yıl platform, aynı şarkıyı tekrar dinlemek veya bir çalma listesinden istediğiniz şarkıyı seçmek için kullanıcıların premium abone olmasını gerektiren değişiklikler yaptı.

Ücretsiz kullanıcılar ise uygulamadaki otomatik karıştırma seçeneğini kapatamıyordu. Bu engelleri aşmak isteyen birçok kullanıcı, Spotify Premium için ödeme yapmak yerine modlanmış sürümlere yönelmişti.

Spotify'ın modifiye edilmiş bir sürümünü kullanmanın korsan olarak kabul edildiğini ve platformun hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirtmek önemlidir. Bu, cep telefonu numaranızın veya e-posta adresinizin yasaklanmasına neden olabilir. Ayrıca bazı ülkelerde crackli sürümleri kullanmak yasalara aykırı. Bu nedenle her zaman bir uygulamanın resmi sürümünü kullanmanız önerilir.

KULLANICILAR ALTERNATİF ARAYIŞINA GİRDİ

Bununla birlikte Spotify'ın modlanmış sürümlerinin hemen hemen hepsi çalışmaz hale geldiği için, kullanıcılar arasında alternatif modlar arayışında bir artış yaşandı. Ancak yeni çıkan modlanmış sürümlerin çoğu kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler içeriyor ve gizliliğiniz için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Kullanıcıların dikkatli olması ve yeni bir modlanmış Spotify sürümünü yüklemekten kaçınması gerekiyor. Daha önce bir Spotify mod kullanıcısıysanız, resmi uygulamanın ücretsiz sürümüne geçebilir veya YouTube Music ya da JioSaavn gibi alternatifleri deneyebilirsiniz.