Spotify, otomobillere özel Car Thing cihazını kullanımdan kaldırıyor

25 May 2024 15:14 - Güncelleme : 25 May 2024 15:14

Dijital müzik akış platformu Spotify, ilk donanım ürünü olan Car Thing'i kullananlara kötü haberi verdi: Otomobillerde kullanılması için tasarlanan cihaz 9 Aralık'ta kullanımdan kaldırılacak ve çalışmayı da durduracak.

SPOTIFY CAR THING ARTIK KULLANILAMAYACAK

Car Thing ilk başta ücretsiz olarak dağıtılmıştı, süreç bittikten sonra 90 dolarlık fiyat etiketiyle ABD'de satışa sunulmuştu. Satışa çıktıktan birkaç ay sonra, Temmuz 2022'de ürüne yönelik tüketici talebinin az olduğu gerekçesiyle üretimi durdurulmuştu.

9to5Google'ın haberine göre, müşterilere gönderilen bir e-postada Spotify, Car Thing'in faaliyetini tamamen durdurma planlarını doğruladı. Halen kullanılmakta olan tüm cihazlar Aralık 2024'te çalışmayı durduracak.

"CİHAZINIZI ÇÖPE ATIN"

Spotify, bir destek sayfasında, kullanıcılara cihazı sıfırlamaları ve çalışmayı durdurduktan sonra çöpe atmaları gerektiğini söylüyor:

"Car Thing cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanızı ve yerel elektronik atık yönergelerine uyarak cihazınızı güvenli bir şekilde imha etmenizi öneririz. Car Thing'in yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak nasıl imha edileceğini veya geri dönüştürüleceğini belirlemek için yerel atık imha departmanına başvurun."