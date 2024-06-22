Spotify, Premium'u pahalı bulanlar için yeni 'Temel' planını tanıttı

22 Haziran 2024 13:33 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:34

Spotify'ın HiFi ses ve gelişmiş özelliklere sahip yeni "Supremium" aboneliği geliyor, Türkiye için tarih henüz belli değil

Spotify'ın HiFi ses ve gelişmiş özelliklere sahip yeni "Supremium" aboneliği geliyor, Türkiye için tarih henüz belli değil

Spotify, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir "Temel" abonelik planını başlattığını duyurdu. Aylık 10.99 dolar olan yeni plan, Premium kapsamındaki çoğu özelliği içeriyor, bir tek "aylık sesli kitap dinleme" işlevini desteklemiyor.

SPOTIFY PREMIUM FİYATLARI ZAMLANMIŞTI

Haziran ayının başlarında Spotify, premium fiyatını artırmıştı. "Bireysel" planın fiyatı aylık 10.99 dolardan 11.99 dolara yükselirken, "Duo" paketi aylık 14.99 dolardan 16.99 dolara, "Aile" paketiyse aylık 16.99 dolardan 19.99 dolara çıkmıştı.

Yeni "Temel" plan ile kullanıcılar yalnızca müzik ve podcast yayınlarına erişim sağlayabiliyor. Premium planla birlikte gelen aylık 15 saatlik sesli kitap dinleme süresini kullanamıyorsunuz.

Bu plan aynı zamanda Spotify'ın yeni katmanlarının ilki olabilir zira yayın devinin yüksek kaliteli ses içeren bir "Supremium" planı geliştirdiği söyleniyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre bu plan aylık en az 5 dolar daha pahalı olacak.