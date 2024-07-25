Spotify, yüksek fiyatlı Deluxe abonelik seçeneği ile Hi-Fi ses sunacak

25 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:00

Spotify, ABD'de reklam destekli olmayan 10.99 dolarlık yeni bir Basic planı ile karşımıza çıkmıştı. Yıllardır daha yüksek fiyatlı bir plan hakkında söylentiler dolaşmasına rağmen, Spotify'ın yaptığı tek şey abonelere zam yapmak olmuştu.

Yakın zamanda Spotify CEO'su Daniel Ek, platform için daha premium bir planı doğruladığı için işler değişebilir. Daniel Ek, yakın zamanda yapılan bir kazanç çağrısında, mevcut premium katmandan yaklaşık 5 dolar daha fazla fiyatlandırılacak olan "Deluxe" versiyonundan bahsetti.

Hİ-Fİ ÖZELLİKLİ SPOTIFY DELUXE PAKETİ NE KADAR OLACAK?

CEO Ek, The Hollywood Reporter sitesine verdiği demeçte, Spotify Deluxe planının hâlâ erken aşamalarında olduğunu ve yaklaşık 17-18 dolar civarında bir maliyeti olabileceğini doğruladı.

Spotify Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek, Deluxe planın daha yüksek kaliteli ses (Hi-Fi), gelişmiş kontrol özellikleri ve premium katmandan daha fazla avantaj sunacağını ekledi. Ek şunları söyledi:

"Muhtemelen 17 ya da 18 dolar civarında bir fiyatı var. Ama Spotify'ın lüks bir versiyonu gibi, normal Spotify versiyonunun sahip olduğu tüm avantajlara sahip ama çok daha fazla kontrol ve çok daha yüksek kalite sunuyor."

SPOTIFY KULLANICI SAYISI YÜZDE 14 BÜYÜDÜ

Neowin.net'in aktardığına göre Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 626 milyona ulaştı. Bununla birlikte, Spotify'ın fiyat artışını ve yeni Deluxe planını haklı çıkarabilecek yüksek kaliteli bir müzik hizmetini nasıl başlatacağı konusunda netlik sağlanmadı.

Öte yandan Spotify'ın Apple Müzik ve Amazon Müzik gibi rakipleri, standart planlarında yaklaşık 11 dolara mal olan kayıpsız Hi-Fi ses sunan bir plana zaten sahip.

SPOTIFY'A İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA GELDİ

Spotify kısa bir süre önce, kullanıcıdan Spotify kaydı sırasında kullandığı e-posta adresine gönderilen bir kodu girmesini isteyen 2FA hizmetini sunmaya başladı.