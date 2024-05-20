Spotify'a 'telifleri eksik yatırdığı gerekçesiyle' dava açıldı

20 May 2024 15:15 - Güncelleme : 20 May 2024 15:17

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mechanical Licensing Collective (MLC), söz yazarları ve yayıncılara telif ücretlerini eksik yatırdığı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Spotify'a dava açtı.

16 Mayıs Perşembe günü açılan dava, Spotify'ın Premium Bireysel, Duo ve Aile abonelik yayın planlarını, bu planlar artık sesli kitaplara erişim sunduğu için "Paket Abonelik Teklifleri" olarak yeniden sınıflandırma kararından kaynaklanıyor.

2022'deki bir yasal uzlaşma uyarınca, müzik yayıncıları ve müzik yayın hizmetleri, ABD'deki 'paket' servislerin, yayıncılara ve söz yazarlarına bağımsız müzik abonelik hizmetlerinden daha düşük bir telif oranı ödemesine izin verildiğini kabul etmişti.

"SPOTIFY'IN TUTUMU YASALARA AYKIRI"

MLC, Spotify'ın paketlenmiş hizmetler için geçerli olan oran formülünü Premium aboneliklerine uygulayarak, söz yazarları ve yayıncılara ödenmesi gereken telif ücretlerini eksik ödediğini ve İsveçli şirketin tutumunun yasalara uygun olmadığını belirtti.

Kuruluş açtığı davada "Spotify'ın Premium'un artık bir 'Paket Abonelik Teklifi' olduğu iddiasının, MLC'nin yorumlama ve uygulama konusunda birincil sorumluluğa sahip olduğu 'Bölüm 115' düzenlemeleriyle doğrudan çeliştiğini" savundu.

Davada ayrıca "1 Mart 2024 tarihinde, MLC'ye önceden bildirimde bulunmaksızın, Spotify'ın tek taraflı ve hukuka aykırı bir şekilde Premium için MLC'ye bildirilen Hizmet Sağlayıcı Gelirini neredeyse yüzde 50 oranında azaltmaya karar verdiği" iddia edildi.

Spotify'ın bunu "Premium planında herhangi bir değişiklik olmamasına ve Spotify'ın on milyonlarca Premium abonesinden elde ettiği gelirlerde buna karşılık gelen bir azalma olmamasına rağmen, hizmeti uygunsuz bir şekilde farklı bir Abonelik Teklifi türü olarak nitelendirerek ve telif ücretlerini eksik ödeyerek" yaptığı öne sürüldü.

SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Spotify, davanın yayıncıların ve yayın hizmetlerinin yıllar önce kabul ettiği ve kutladığı şartlarla ilgili olduğunu söyleyerek, "Bu konunun hızlı bir şeklide çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.