Spotify'a zam geliyor: 'Kayıpsız ses' özelliği pahalıya patlayacak!

12 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:04

Spotify, 200 milyondan fazla Premium abonesiyle dijital müzik platformları arasında öne çıkıyor. İsveç merkezli şirket, önümüzdeki aylarda kullanıcılarına sunduğu ses kalitesini daha da artıracak bir özelliğe imza atacak.

Bloomberg'in haberine göre, yeni abonelik paketinin en önemli özelliği, Hi-Fi olarak da bilinen "kayıpsız ses kalitesinde müzik dinleme" imkanı sunması olacak. Fakat tahmin edileceği üzere bu özellik ücretsiz olmayacak. Aylık ekstra 5 dolar ödemeniz gerekecek.

MÜZİĞİN MALİYETİ YÜZDE 40 ARTACAK

'Supremium' ismiyle kullanıma çıkacak yeni abonelik paketinin toplam maliyeti ise kullanıcının mevcut abonelik paketine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama yüzde 40'lık bir artış olması bekleniyor.

SPOTIFY Hİ-Fİ, 2021'DE DUYURULDU

Spotify, Hi-Fi özeliğini Şubat 2021 tarihinde duyurmuştu. O gün yaptığı açıklamada, bu özelliği 2021'in sonuna kadar sunacağına söz vermişti ancak aradan 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen değişen bir şey yok.

Yüksek ses kalitesini Amazon Müzik ve Apple Müzik de standart abonelik paketlerinin bir parçası olarak sunuyor.

Öte yandan Spotify, Supremium paketinde sadece Hi-Fi değil, aynı zamanda çalma listesi oluşturmanın yeni yolları ve müzik kütüphanesini yönetmek için yeni araçlar dahil olmak üzere birçok ekstra özellik sunacak.