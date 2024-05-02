Spotify'dan tepki çeken hareket! Ücretsiz özelliğe kapıları kapattı

02 May 2024 10:42 - Güncelleme : 02 May 2024 12:10

Korkulan oldu ve Spotify, şarkı sözlerini gösterme özelliğini resmen ücretli yaptı. Şirketin bu adımı atacağı geçen yıl iddia edilmişti ancak ne itiraz ne de kabul açıklaması gelmediğinden kimse buna pek inanmamıştı.

Spotify kullanıcıları topluluk forumlarında, şarkı sözlerinin artık Spotify Premium'a dahil edildiğini ve ücretsiz plandayken yalnızca sınırlı miktarda şarkı sözü görüntüleyebileceklerinin kendilerine bildirildiğini paylaştı.

SPOTIFY, ÜCRETSİZ SÜRÜMDE ŞARKI SÖZLERİNİ KISITLADI

Aylık kota dolduktan sonra, "Şarkı sözü sınırına ulaştın" uyarısı açılacak ve sözleri görüntülemeye devam etmek isteyenler, her ay 59,99 TL ödeyerek satın alabilecekleri Spotify Premium katmanına geçmek zorunda kalacak. Tabii bu tutar bireysel abonelikler için geçerli.

Öğrenciyseniz ve bunu kanıtlayacak belgeleri Spotify'a sunarsanız ödeyeceğiniz para 32,99 TL'ye düşüyor. Aynı anda 6 kişiyle birlikte kullanabileceğiniz aile paketi aylık 99,99 TL'ye sunulurken, en fazla iki kişilik duo paketi için her ay 79,99 TL ödemeniz gerekiyor.

Tabii Spotify Premium, şarkı sözlerini gösterme özelliği ile sınırlı değil. Müzikleri telefonunuza indirip internet bağlantısı olmadan dinlemek için de satın almak zorundasınız. Ayrıca 'reklam' ve 'şarkıyı istediğiniz sırada oynatamamak' gibi durumları da içermiyor.

HI-FI ÖZELLİĞİ HÂLÂ BEKLENİYOR

Spotify'ın, 2021 yılında uygulamaya ekleme sözü verdiği Hi-Fi ses kalitesi özelliğinden hâlâ ses seda yok. Geçtiğimiz aylarda bu seçeneğin 'Supremium' isimli ayrı bir paketle sunulacağı iddia edilmişti. Fiyatının da aylık 20 dolar olacağı ifade edilmişti.