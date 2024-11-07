SSB'nin 39. yılında TUSAŞ'tan anlamlı video: Milli teknolojilerle gücümüzü gösteriyoruz

07 Kasım 2024 16:50 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:50

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 39. kuruluş yıl dönümünü Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını yansıtan bir video ile kutladı. Videoda HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY ve milli muharip uçak KAAN gibi milli hava araçlarının görüntülerine yer verildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) 39. kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir video ile kutladı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde etmiş olduğu kazanımları yansıtan hava araçlarının görüntülerine yer verildi.

Videoda, TUSAŞ'ın geliştirdiği milli jet eğitim uçağı HÜRJET, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, genel amaçlı helikopter GÖKBEY ve milli muharip uçak KAAN'ın görüntüleri gözler önüne serildi. Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı Savunma Sanayii Başkanlığımızın 39'uncu yılı kutlu olsun. Milli teknolojilerimizle geleceğe hızla ilerliyor, gücümüzü birlikte tüm dünyaya gösteriyoruz."

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI NEDİR?

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye'nin ulusal savunma endüstrisini güçlendirmek ve askeri sistem ve teknolojilerini yönetmek amacıyla 1985 yılında kuruldu.

SSB, Türkiye'de savunma sanayii altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacına uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" olarak kurulmuş, 1989 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

2018 yılında 703 sayılı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden yapılandırıldı.