Stable Audio Open: Metinden müzik üreten yeni yapay zeka çıktı

06 Haziran 2024 14:36 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:36

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri, sadece iPhone 15 ve üstü modellerde olacak

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri, sadece iPhone 15 ve üstü modellerde olacak

Günümüzde yapay zeka her geçen gün daha da ileri seviyeye taşınıyor. Sektörün büyük isimlerinden Stability AI, "Stable Diffusion" (metinden görüntü üretme) ve "Stable Audio" (metinden müzik üretme) gibi üretken yapay zeka programları ön plana çıkıyor.

Şimdi şirket geliştirdiği yepyeni bir hizmeti daha tanıttı: Stable Audio Open. Tamamen açık kaynaklı olarak tasarlanan bu sistem, 486 binden fazla örnekle eğitilmiş olup, kullanıcıların yazılı komutlardan müzik temelleri ve ses efektleri oluşturmalarına imkan tanıyor.

STABLE AUDIO OPEN, 47 SANİYELİK SESLER OLUŞTURABİLİYOR

Stable Audio Open, ilk olarak eylül ayında tanıtılan Stable Audio'ya dayansa da iki uygulamayı ayıran çok önemli bir fark var: İlki sadece 47 saniyeye kadar olan sesleri oluşturabiliyorken, ikincisinde bu süreyi tam üç dakikaya kadar çıkarabiliyorsunuz.

Stability AI yaptığı açıklamada, uygulamanın davul ritimleri, enstrüman riff'leri, ortam sesleri ve prodüksiyon öğeleri oluşturması gereken müzisyenler ve film yapımcılarına yardımcı olacağını söyledi.