Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri belli oldu: İşte uzak galaksilere yolculuğun bedeli!

02 Ağustos 2024 11:57 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:57

Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyuncuların Kay Vess adında bir düzenbaz olarak galaksileri keşfetme fırsatı bulacağı Star Wars evreninde geçen açık dünya macerası, oyunculara geniş bir keşif ve macera deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Oyunun sistem gereksinimleri ise nihayet açıklandı ve beklenenin aksine oldukça erişilebilir görünüyor.

Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde çıkacak ve oyun severler sabırsızlıkla bu tarihin gelmesini bekliyor. Yeni açıklanan sistem gereksinimleri, oyuncuların bilgisayarlarının oyunu iyi bir performansla çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda net bir fikir veriyor.

Sevindirici haber şu ki, Star Wars Outlaws'ı oynayabilmek için "süper üst düzey donanımlara" ihtiyacınız yok. Buna göre, kullanıcılar oyunu hangi ayarda oynarlarsa oynasınlar en az 65 GB SSD alanına ve 16 GB RAM kapasitesine ihtiyaçları olacak.

STAR WARS OUTLAWS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3,70 GHz veya daha iyisi

Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB, ReBAR açıkken) veya daha iyisi

RAM: 16 GB (çift kanal modu)

Depolama: 65 GB SSD

Çözünürlük: 1080P, 30 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış düşük grafik ön ayarı

Önerilen gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHz, Intel Core i5-10400 @ 2,9 GHz veya daha iyisi

Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB), AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) veya daha iyisi

RAM: 16 GB (çift kanal modu)

Depolama: 65 GB SSD

Çözünürlük: 1080P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı

Yüksek oyun gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12CPU

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz veya Intel Core i5-11600K @ 3,9 GHz

Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB)/NVidia GeForce RTX 4070 (12GB), AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) veya daha iyisi

RAM: 6 GB (çift kanal modu)

Depolama: 65 GB SSD

Çözünürlük: 1440P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı

Ultra oyun gereksinimleri