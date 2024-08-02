Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri belli oldu: İşte uzak galaksilere yolculuğun bedeli!
Ubisoft, ağustos ayında PC ve oyun konsollarında piyasaya süreceği Star Wars Outlaws oyununun merakla beklenen sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunu yüksek ayarda oynamak isteyenlerin cebinden çıkacak miktar da böylelikle belli oldu.
Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyuncuların Kay Vess adında bir düzenbaz olarak galaksileri keşfetme fırsatı bulacağı Star Wars evreninde geçen açık dünya macerası, oyunculara geniş bir keşif ve macera deneyimi sunmayı vaat ediyor.
Oyunun sistem gereksinimleri ise nihayet açıklandı ve beklenenin aksine oldukça erişilebilir görünüyor.
Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde çıkacak ve oyun severler sabırsızlıkla bu tarihin gelmesini bekliyor. Yeni açıklanan sistem gereksinimleri, oyuncuların bilgisayarlarının oyunu iyi bir performansla çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda net bir fikir veriyor.
Sevindirici haber şu ki, Star Wars Outlaws'ı oynayabilmek için "süper üst düzey donanımlara" ihtiyacınız yok. Buna göre, kullanıcılar oyunu hangi ayarda oynarlarsa oynasınlar en az 65 GB SSD alanına ve 16 GB RAM kapasitesine ihtiyaçları olacak.
STAR WARS OUTLAWS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 @ 3,6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3,70 GHz veya daha iyisi
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB, ReBAR açıkken) veya daha iyisi
- RAM: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1080P, 30 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış düşük grafik ön ayarı
Önerilen gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHz, Intel Core i5-10400 @ 2,9 GHz veya daha iyisi
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB), AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) veya daha iyisi
- RAM: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1080P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı
Yüksek oyun gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12CPU
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X @ 3,8 GHz veya Intel Core i5-11600K @ 3,9 GHz
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB)/NVidia GeForce RTX 4070 (12GB), AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) veya daha iyisi
- RAM: 6 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 1440P, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış yüksek grafik ön ayarı
Ultra oyun gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10, Windows 11 (64 bit sürümler), DirectX 12
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X3D @ 3,4 GHz veya Intel Core i7-12700K @ 3,8 GHz
- Grafik kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB), AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) veya daha iyisi
- RAM Belleği: 16 GB (çift kanal modu)
- Depolama: 65 GB SSD
- Çözünürlük: 2160p, 60 FPS, yükseltici kalite olarak ayarlanmış ultra grafik ön ayarı