Starlink, 'Direct to Cell' sistemiyle ilk defa görüntülü görüşme yaptı

23 May 2024 09:12 - Güncelleme : 23 May 2024 09:15

SpaceX, cep telefonlarına doğrudan uzaydan interneti getiren "Direct to Cell" özellikli Starlink uydularının sayısını artırıyor. Hizmeti yıl sonunda ABD merkezli T-Mobile ile hayata geçirmeyi planlayan Starlink, ilk görüntülü görüşmeyi başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

TELEFONLARDA DEĞİŞİKLİK YOKTU

Starlink, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "Değişiklik yapılmamış cep telefonlarından Starlink Direct to Cell uyduları aracılığıyla X üzerinde ilk görüntülü görüşme tamamlandı!"

Ocak ayında SMS testi de sorunsuzca tamamlanan Starlink, bu hizmetle beraber akıllı telefonlarda yeni bir operatör olmayı amaçlıyor. Tabii şirketin odak noktası evlere sabit internet getirmek, bu amacı doğrultusunda yörüngedeki uydu sayısını 6 binin üstüne çıkardı.

Uzunca bir süredir Türkiye'de beklenen Starlink, internet sitesinde yaptığı açıklama ile "Türkiye'de 2024'te başlıyor" ifadesini kullanıyor, daha önce resmi onay beklediğini belirtiyordu. Geçtiğimiz yıl ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) lisans başvurusu yapmıştı.

Başvuru onaylanır ve ülkemizde aktif hale gelirse, yalnızca sabit internetini ilk etapta sunmaya başlayacak. Henüz ABD'de bile herkesin kullanımına açık olmayan Direct to Cell için tarih çok erken.