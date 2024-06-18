Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Starlink Mini tanıtıldı: Dizüstü bilgisayar boyutunda ve uygun fiyatlı

Starlink Mini tanıtıldı: Dizüstü bilgisayar boyutunda ve uygun fiyatlı

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: CNET
18 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:11
Starlink Mini tanıtıldı: Dizüstü bilgisayar boyutunda ve uygun fiyatlı

Elon Musk, internet erişimini kolaylaştıracak ve taşınabilirliği artıracak olan yeni Starlink Mini cihazını tanıttı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uydudan internet ağı projesi Starlink ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sırt çantasında taşınabilecek kadar küçük yeni Starlink Mini tanıtıldı.

STARLINK KULLANMAK ARTIK DAHA KOLAY

Starlink, internet altyapısının bulunmadığı bölgelere yüksek bağlantı hızlarına ve düşük gecikme sürelerine sahip olan internet erişimi götürmeyi vaat ediyor. Fakat en büyük dezavantajı, kurulum için devasa çanaklara ihtiyaç duyulması.

Starlink Mini tanıtıldı: Dizüstü bilgisayar boyutunda ve uygun fiyatlı - 1. Resim

Bu çanaklar pahalı olduğundan Starlink'in ekonomik olmasının önüne geçiyor ve taşınabilir olmadığından uydudan internet erişimi belirli bir bölgeyle sınırlı kalıyor. Sadece 11,4" x 9,8" boyutlarında (dizüstü bilgisayar ile neredeyse aynı) olan Starlink Mini bu sorunu çözecek.

5 DAKİKADA KURULUM TAMAM

Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, sadece 5 dakikada kurulabildiğini belirttiği Starlink Mini ürününün dünyayı değiştireceğini öne sürdü. Musk şöyle dedi:

"Çoktan kurdum ve bu gönderiyi uzaydan yazıyorum. 5 dakikadan kısa sürdü. Sırt çantasında kolaylıkla taşınabiliyor. Bu ürün dünyayı değiştirecek."

Starlink Mini tanıtıldı: Dizüstü bilgisayar boyutunda ve uygun fiyatlı - 2. Resim

Dahili bir Wi-Fi vericisine sahip olan Starlink Mini, bu sayede modeme ihtiyaç duymadan akıllı telefonunuzu ya da internete bağlanabilen diğer cihazlarınızı bağlamanızı sağlıyor.

STARLINK MİNİ FİYATI

CNET'in haberine göre Starlink Mini, tam boyutlu versiyonun yaklaşık yarısına mal olacak. Tam sürümün fiyatı 499 dolar, ancak yeni aboneler 299 dolarlık indirimli fiyattan alabiliyor.

Bu da Mini'nin perakende satış fiyatını 249 dolar, yeni müşteriler içinse 149 dolara düşürüyor. Bu da 100Mbps'den daha hızlı bir şeye ihtiyaç duymayan ve daha az harcama yapmak isteyen kişiler için Mini'yi çok daha cazip hale getiriyor.

Kaynak: CNET
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...