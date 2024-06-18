Starlink Mini tanıtıldı: Dizüstü bilgisayar boyutunda ve uygun fiyatlı

18 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:11

Starlink, 'Direct to Cell' sistemiyle ilk defa görüntülü görüşme yaptı

Starlink, 'Direct to Cell' sistemiyle ilk defa görüntülü görüşme yaptı

İnternet sorunu için 'Starlink' talebi! 52 Orduspor, Musk'a çağrı yaptı

İnternet sorunu için 'Starlink' talebi! 52 Orduspor, Musk'a çağrı yaptı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uydudan internet ağı projesi Starlink ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sırt çantasında taşınabilecek kadar küçük yeni Starlink Mini tanıtıldı.

STARLINK KULLANMAK ARTIK DAHA KOLAY

Starlink, internet altyapısının bulunmadığı bölgelere yüksek bağlantı hızlarına ve düşük gecikme sürelerine sahip olan internet erişimi götürmeyi vaat ediyor. Fakat en büyük dezavantajı, kurulum için devasa çanaklara ihtiyaç duyulması.

Bu çanaklar pahalı olduğundan Starlink'in ekonomik olmasının önüne geçiyor ve taşınabilir olmadığından uydudan internet erişimi belirli bir bölgeyle sınırlı kalıyor. Sadece 11,4" x 9,8" boyutlarında (dizüstü bilgisayar ile neredeyse aynı) olan Starlink Mini bu sorunu çözecek.

5 DAKİKADA KURULUM TAMAM

Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, sadece 5 dakikada kurulabildiğini belirttiği Starlink Mini ürününün dünyayı değiştireceğini öne sürdü. Musk şöyle dedi:

"Çoktan kurdum ve bu gönderiyi uzaydan yazıyorum. 5 dakikadan kısa sürdü. Sırt çantasında kolaylıkla taşınabiliyor. Bu ürün dünyayı değiştirecek."

Dahili bir Wi-Fi vericisine sahip olan Starlink Mini, bu sayede modeme ihtiyaç duymadan akıllı telefonunuzu ya da internete bağlanabilen diğer cihazlarınızı bağlamanızı sağlıyor.

STARLINK MİNİ FİYATI

CNET'in haberine göre Starlink Mini, tam boyutlu versiyonun yaklaşık yarısına mal olacak. Tam sürümün fiyatı 499 dolar, ancak yeni aboneler 299 dolarlık indirimli fiyattan alabiliyor.

Bu da Mini'nin perakende satış fiyatını 249 dolar, yeni müşteriler içinse 149 dolara düşürüyor. Bu da 100Mbps'den daha hızlı bir şeye ihtiyaç duymayan ve daha az harcama yapmak isteyen kişiler için Mini'yi çok daha cazip hale getiriyor.