Starlink tüm dünyaya ücretsiz internet verecek! Yeni özelliği Elon Musk duyurdu

30 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:05

SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, dünya genelinde 102'den fazla ülkeye internet sağlıyor. Ancak bu hizmetin sağladığı imkanlar bununla sınırlı kalmayacak. SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Starlink'in acil durumlar için önemli bir adım attığını açıkladı.

STARLINK UYDULARI, ÜCRETSİZ ACİL DURUM HİZMETİ SUNACAK

Musk'ın verdiği bilgiye göre, Starlink interneti sayesinde, acil bir durumla karşılaşan insanlar telefonlarını kullanarak ücretsiz olarak acil servislerle iletişime geçebilecek. Ancak bu özelliği kullanabilmek için, hükümet onayı gerekiyor.

Starlink, bu hayati hizmeti sağlamak amacıyla ABD'nin önde gelen telekom operatörlerinden T-Mobile ile iş birliği yapıyor. Musk, "Hattının ödemesini unutan ya da ödeme yapma imkanı olmayan birinin hayatını kaybetmesi gibi bir durum olmayacak." diyerek bu adımın birçok insanın hayatını kurtarabileceğini belirtti.

STARLINK, TÜRKİYE MACERASINI ERTELEMİŞTİ

Starlink yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmetini Avrupa ve ABD dahil birçok ülkede sağlasa da Türkiye macerası bir türlü başlayamamıştı. Bunun için SpaceX ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında bir görüşme bile gerçekleşmişti.

Starlink'in hangi ülkelerde kullanılabilir olduğunu belirten internet sitesinde, Türkiye'de faaliyete başlama tarihi olarak "2025" yer alıyordu ancak şirket bu ibareyi "Düzenleyici onayı bekleniyor" olarak değiştirdi. Bu da "Starlink Türkiye pazarına girişini erteledi" diye yorumlandı.