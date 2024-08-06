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Starlink, Türkiye pazarına girişini süresiz olarak erteledi

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 13:51 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:51
Starlink, Türkiye pazarına girişini süresiz olarak erteledi

Starlink'in Türkiye'de internet hizmeti sunmaya başlaması, "düzenleyici onayın beklenmesi nedeniyle" ertelendi. Daha önce 2025'te Türkiye'de hizmet vermesi planlanan Starlink'in ne zaman faaliyete geçeceği şu an belirsiz durumda.

SpaceX'in uydu interneti projesi Starlink, dünya genelinde yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmeti sağlasa da şirketin Türkiye macerası bir türlü başlayamadı.

Alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirilen binlerce küçük uydu kullanarak internet hizmeti sunan Starlink, geçtiğimiz yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türkiye'de faaliyet gösterme konusunda bir görüşme gerçekleştirmişti.

STARLINK, TÜRKİYE PAZARINA YAKIN ZAMANDA GİRMEYECEK

2023 Eylül ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X hesabından bir açıklama yaparak, "Starlink'in ülkemizde de faaliyette bulunma talebine yönelik gerekli regülasyon sürecini, sektörümüzün tüm aktörleri ile değerlendiriyoruz." demişti.

Starlink, Türkiye pazarına girişini süresiz olarak erteledi - 1. Resim

Donanım Haber'in aktardığına göre, daha önce şirketten yapılan açıklamaya göre Starlink'in 2024'te Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu ancak bu tarih birkaç ay önce 2025'e ertelenmişti. Şimdi ise hizmetin ne zaman geleceği tamamen belirsiz.

Starlink'in faaliyette olduğu ülkelerin yer aldığı internet sitesinde, hizmetin Türkiye'de faaliyete başlaması için düzenleyici onayının beklendiği bilgisine yer verildi. Daha önce bu kısımda, "Türkiye'de 2025'te başlayacak" ibaresi yer alıyordu.

Dolayısıyla Starlink'in Türkiye'ye gelişi süresiz olarak ertelenmiş durumda.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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