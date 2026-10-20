Starlink'e Avrupa'dan dev rakip hamlesi! Dört operatör güçlerini birleştiriyor

UYDUYU BAŞKA ŞİRKET SAĞLAYACAK

Girişimin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise dört operatörün kendi uydu filosunu kurmayı planlamaması. Şirketler, doğrudan uydu üretimine ve uydu takımı oluşturmaya yatırım yapmak yerine, henüz adı açıklanmayan bir uydu işletmecisiyle ortaklık kurmayı hedefliyor.

Bu modelde uyduların ve doğrudan mobil bağlantı hizmetinin sağlanması uydu şirketinin sorumluluğunda olacak. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone ve Telefónica ise Avrupa'daki yer altyapısını kuracak, operasyonları yönetecek ve sistemin koordinasyonuyla izleme faaliyetlerini üstlenecek. Böylece Avrupa, sıfırdan bir uydu filosu oluşturmak zorunda kalmadan Starlink'e alternatif olabilecek bir mobil uydu iletişim ağına kavuşabilecek.

Üstelik plan yalnızca dört şirketle sınırlı değil. Girişimin diğer Avrupalı mobil operatörlerin katılımına da açılması öngörülüyor. Bu sayede farklı operatörler, aynı altyapı üzerinden müşterilerine doğrudan uydu bağlantısı hizmeti sunabilecek.