Starlink'e Avrupa'dan dev rakip hamlesi! Dört operatör güçlerini birleştiriyor

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İstanbul
Avrupa, uydu iletişiminde ABD'li SpaceX'in Starlink sistemine alternatif oluşturmak için önemli bir adım attı. Kıtanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Deutsche Telekom, Orange, Vodafone ve Telefónica, cep telefonlarını doğrudan uydulara bağlayacak ortak bir ağ kurulması için iş birliği hazırlığına başladı. Dört şirket, ortak teklif sunma olasılığını değerlendirmek amacıyla niyet mektubu imzaladı. Girişimin hedefi yalnızca mobil kapsama alanını genişletmek değil. Avrupa'nın kritik iletişim altyapısında dışa bağımlılığını azaltmak da planın önemli parçalarından biri.
Almanya merkezli Deutsche Telekom, Fransa merkezli Orange, İngiltere merkezli Vodafone ve İspanya merkezli Telefónica'nın üzerinde çalıştığı sistem, mobil iletişimde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
Plan hayata geçerse cep telefonları, geleneksel baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan doğrudan uydularla bağlantı kurabilecek. Özellikle kırsal bölgelerde, mobil şebekelerin ulaşamadığı noktalarda ve kapsama sorunu yaşanan alanlarda iletişimin kesintisiz sürdürülmesi amaçlanıyor.
Projenin bir başka hedefi de kamu iletişim ağlarını daha dayanıklı hale getirmek. Böylece mevcut şebekelerin yetersiz kaldığı durumlarda uydu bağlantısının alternatif bir iletişim kanalı olarak kullanılması mümkün olabilecek.
Girişimin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise dört operatörün kendi uydu filosunu kurmayı planlamaması. Şirketler, doğrudan uydu üretimine ve uydu takımı oluşturmaya yatırım yapmak yerine, henüz adı açıklanmayan bir uydu işletmecisiyle ortaklık kurmayı hedefliyor.
Bu modelde uyduların ve doğrudan mobil bağlantı hizmetinin sağlanması uydu şirketinin sorumluluğunda olacak. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone ve Telefónica ise Avrupa'daki yer altyapısını kuracak, operasyonları yönetecek ve sistemin koordinasyonuyla izleme faaliyetlerini üstlenecek. Böylece Avrupa, sıfırdan bir uydu filosu oluşturmak zorunda kalmadan Starlink'e alternatif olabilecek bir mobil uydu iletişim ağına kavuşabilecek.
Üstelik plan yalnızca dört şirketle sınırlı değil. Girişimin diğer Avrupalı mobil operatörlerin katılımına da açılması öngörülüyor. Bu sayede farklı operatörler, aynı altyapı üzerinden müşterilerine doğrudan uydu bağlantısı hizmeti sunabilecek.
Projenin hayata geçirilmesinde Avrupa Birliği'nin frekans politikası da belirleyici olacak. Avrupa Komisyonu, uydu tabanlı mobil iletişim hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla 2 GHz frekans bandının belirli bölümlerini Avrupalı uydu iletişim şirketlerine ayırmayı değerlendiriyor.
Söz konusu frekanslar, cep telefonlarının doğrudan uydularla iletişim kurabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi, Avrupa merkezli şirketlerin uydu iletişimi pazarında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayabilir. Aynı zamanda Starlink karşısında yeni bir rekabet alanı açılabilir.
Uydu üzerinden mobil iletişim alanındaki rekabet yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. ABD'nin üç büyük telekomünikasyon operatörü AT&T, T-Mobile ve Verizon da daha önce benzer bir iş birliği planı açıklamıştı.
Amerikalı şirketler, özellikle kırsal bölgelerde ve mobil şebekelerin kapsama sağlayamadığı alanlarda bağlantı kalitesini artırmayı hedefliyor. Plan kapsamında mevcut frekans kaynaklarının bir araya getirilmesi, kapasitenin artırılması ve uydu hizmeti sağlayıcılarının daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşması amaçlanıyor. Ortak platform üzerinden sunulacak hizmetlerle mobil operatörler ile uydu şirketleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor.
Avrupa'daki hamlenin arkasında uydu iletişim pazarında giderek büyüyen rekabet de bulunuyor. SpaceX'in kurucusu Elon Musk, son dönemde Starlink'in mevcut uydu interneti hizmetinin ötesine geçerek doğrudan mobil iletişim alanında daha büyük bir rol üstlenebileceğinin sinyallerini verdi.
SpaceX'in hedefleri arasında küresel bir mobil operatöre dönüşmek de yer alıyor.
Bu hedef, Starlink'i yalnızca internet hizmeti sağlayan bir uydu ağı olmaktan çıkarıp geleneksel telekomünikasyon şirketleriyle doğrudan rekabet eden bir oyuncu haline getirebilir. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone ve Telefónica'nın ortak girişim hazırlığı da tam bu noktada önem kazanıyor. Avrupa'nın dört büyük operatörü, uydu iletişiminde büyüyen pazarda söz sahibi olmak ve Starlink karşısında güçlü bir alternatif oluşturmak istiyor.