Starlink'e uydu takviyesi devam ediyor: SpaceX 23 uyduyu daha fırlattı

12 Ağustos 2024 17:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:20

Uzayda mahsur kalan iki NASA astronotunun başına gelenler belli oldu

Uzayda mahsur kalan iki NASA astronotunun başına gelenler belli oldu

Türkiye'ye girişini süresiz olarak erteleme kararı alan Starlink, internet hizmeti sağlamak için kullanılacak uydularının sayısını artırmaya devam ediyor. Temmuz 2024 itibarıyla yörüngede 6 binden fazla uyduya sahip olan Starlink, 23 uyduyu daha yörüngeye fırlattı.

SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, internet uydularını taşıyan Falcon 9 roketi yerel saatle 06.37'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Falcon 9'un yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Atlantik Okyanusu'nda bulunan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız hava aracına indiği belirtildi. 23 Starlink uydusunun ise fırlatmadan yaklaşık 64 dakika sonra alçak Dünya yörüngesine yerleşeceği açıklandı.

STARLINK UYDULARININ AMACI NE?

Starlink uydularının, dünyanın farklı kesimlerinde internet bağlantısına erişimde zorluk yaşayan bölgelere geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla geliştirildiği biliniyor. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink'in yanı sıra Falcon 9, Falcon Heavy, Dragon Kargo, Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde barındırıyor.

STARLINK MEGA TAKIMYILDIZINDA HEDEF 42 BİN UYDU

Space.com'da yer alan habere göre bir Starlink uydusunun ömrü yaklaşık beş yıl olup, SpaceX proje kapsamında tam 42 bin kadar uyduya sahip olmayı umuyor.

Spaceflight Now'a göre, mevcut V2 Starlink uydu versiyonu fırlatıldığında yaklaşık 800 kilogram ağırlığında olup, 260 kilogram ağırlığında olan eski nesil uydulardan neredeyse üç kat daha ağır.

Astronom Jonathan McDowell'a göre, Temmuz 2024 itibarıyla yörüngede 6 bin 281 Starlink uydusu bulunuyordu ve bunların 6 bin 206'sı çalışır durumdaydı. Bu sayı sürekli olarak artıyor.

STARLINK TÜRKİYE NE ZAMAN GELECEK?

Starlink'in 2024'te Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu ancak bu tarih birkaç ay önce 2025'e ertelenmişti. Şirket geçtiğimiz günlerde sitesinden bu tarihi kaldırdı ve "Düzenleyici onayı bekleniyor" ibaresini yerleştirdi.