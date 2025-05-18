Start-stop teknolojisine darbe! Trump yönetimi yakıt tasarrufu sağlayan sisteme savaş açtı

Trump tarafından atanan EPA Başkanı Lee Zeldin'in start-stop özelliği yönelik çıkışı gündemi sarstı. Modern otomobillerde yakıt tasarrufu ve karbon salımını azaltma amacıyla kullanılan teknoloji için "iklim katılım madalyası" benzetmesi yapan Zeldin, sistemi sert bir dille eleştirdi.

ABD'de çevre politikaları bir kez daha tartışma konusu oldu. Başkan Donald Trump tarafından atanan Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin, modern otomobillerde yaygın olarak kullanılan start-stop teknolojisine adeta savaş açtı. Zeldin, bu sistemi "iklim katılım madalyası" olarak tanımlayarak küçümsedi.

STAR-STOP SİSTEMİ NEDİR?

Start-stop teknolojisi, araç durduğunda motoru otomatik olarak kapatarak yakıt tüketimini ve karbon salımını azaltmayı hedefliyor. Özellikle şehir içi trafikte etkili olan sistem, sürücü freni bıraktığında motoru yeniden devreye sokuyor. Otomobil üreticileri bu sistemi yaklaşık 20 yıldır araçlarında kullanıyor.

Ancak EPA Başkanı Zeldin, bu sistemi sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Start/stop teknolojisi: Aracınız her kırmızı ışıkta stop eder, böylece şirketler bir iklim katılım madalyası kazanır. EPA onayladı ve herkes nefret ediyor. Biz de bu durumu düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.