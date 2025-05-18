Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Start-stop teknolojisine darbe! Trump yönetimi yakıt tasarrufu sağlayan sisteme savaş açtı

Trump tarafından atanan EPA Başkanı Lee Zeldin'in start-stop özelliği yönelik çıkışı gündemi sarstı. Modern otomobillerde yakıt tasarrufu ve karbon salımını azaltma amacıyla kullanılan teknoloji için "iklim katılım madalyası" benzetmesi yapan Zeldin, sistemi sert bir dille eleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 16:39

ABD'de çevre politikaları bir kez daha tartışma konusu oldu. Başkan Donald Trump tarafından atanan Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin, modern otomobillerde yaygın olarak kullanılan start-stop teknolojisine adeta savaş açtı. Zeldin, bu sistemi "iklim katılım madalyası" olarak tanımlayarak küçümsedi.

Start-stop teknolojisine darbe! Trump yönetimi yakıt tasarrufu sağlayan sisteme savaş açtı

STAR-STOP SİSTEMİ NEDİR?

Start-stop teknolojisi, araç durduğunda motoru otomatik olarak kapatarak yakıt tüketimini ve karbon salımını azaltmayı hedefliyor. Özellikle şehir içi trafikte etkili olan sistem, sürücü freni bıraktığında motoru yeniden devreye sokuyor. Otomobil üreticileri bu sistemi yaklaşık 20 yıldır araçlarında kullanıyor.

Ancak EPA Başkanı Zeldin, bu sistemi sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Start/stop teknolojisi: Aracınız her kırmızı ışıkta stop eder, böylece şirketler bir iklim katılım madalyası kazanır. EPA onayladı ve herkes nefret ediyor. Biz de bu durumu düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?
Şok kaza sonrası Xiaomi'den radikal karar: "Araçlarımız en güvenlisi olacak!"

Sıkça Sorulan Sorular

Start-stop teknolojisi nedir ve nasıl çalışır?
Start-stop sistemi, araç durduğunda motoru otomatik olarak kapatarak yakıt tüketimini ve emisyonu azaltmayı amaçlayan bir teknolojidir. Araç tekrar hareket etmek üzereyken, sürücü freni bıraktığında motor kendiliğinden yeniden çalışır.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.