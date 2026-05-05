 | Erdem Avsar

Steam çöktü mü Steam mağaza neden açılmıyor?

4 Mayıs 2026 akşam saatlerinde Steam kullanıcıları dünya genelinde erişim sorunu yaşamaya başladı. Türkiye’de de yoğun biçimde hissedilen kesinti nedeniyle “Steam ağına bağlanılamıyor” hatası gündemin merkezine yerleşti. Mağaza, topluluk ve bulut servislerine erişimde ciddi problemler rapor edilirken, resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 00:24

kullanıcıları 4 Mayıs 2026 tarihinde platforma erişimde önemli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Özellikle Türkiye’de yoğun olarak hissedilen kesintide, kullanıcılar Steam ağına bağlanılamıyor uyarısıyla karşılaşırken, hem masaüstü uygulaması hem de web sitesi üzerinden giriş yapmakta güçlük yaşadı.

STEAM MAĞAZA NEDEN AÇILMIYOR?

Akşam saatlerinden itibaren artış gösteren şikayetlerde, platformun çevrimdışı modda kaldığı ve sunucularla bağlantı sağlanamadığı ifade edildi. “Steam ağına bağlanılamıyor” uyarısı en yaygın olarak öne çıkarken, oyuncular hesaplarına erişimde kesintilerle karşılaştı. Sorun yalnızca girişle sınırlı kalmadı. Steam mağaza sayfası ile topluluk bölümleri de pek çok kullanıcı için açılmadı. Bazı kullanıcılar “Hata Kodu: -118” uyarısıyla karşılaşırken, platformun temel hizmetlerinde aksama yaşandığı gözlemlendi.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ NE ZAMAN DÜZELİR?

esnasında Steam Cloud verilerinin senkronize edilemediği, arkadaş listesinin yüklenmediği ve oyun içi bağlantı özelliklerinin çalışmadığı bildirildi. Bu durum, aktif şekilde oyun oynayan kullanıcıları da doğrudan etkiledi. Kesintileri izleyen Downdetector verilerine göre, Steam için yapılan arıza bildirimlerinde kısa sürede ciddi bir artış kaydedildi. Sorunun yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığı; Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da da eş zamanlı erişim problemlerinin yaşandığı görüldü.

