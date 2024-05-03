Steam fiyatı 700 TL'den fazla iki oyun Epic Games'te ücretsiz oldu

03 May 2024 12:56 - Güncelleme : 03 May 2024 12:57

Son kale de düşüyor: Epic Games'ten tüm oyunlara zam sinyali

Son kale de düşüyor: Epic Games'ten tüm oyunlara zam sinyali

Her perşembe ücretsiz oyun kampanyasıyla karşımıza çıkan Epic Games bu hafta toplam Steam fiyatları 700 TL'den fazla olan iki tane oyunu bedava dağıttığını duyurdu.

İlk olarak, "Kedi ve köpeklerin yaşadığı fantastik diyarda geçen açık dünya aksiyon rol yapma oyunu" olarak tanıtılan 'Cat Quest II', Steam'deki fiyatı 8 dolar (yaklaşık 260 TL) olan Cat Quest II, bir hafta süreyle ücretsiz indirilebilecek.

Cat Quest II'den sonra ise aksiyon ve strateji severlerin hoşuna gidecek bir oyun geliyor. Tek oyunculu ve eşli modda oynanabilen, kumanda desteği de bulunan 'Orcs Must Die! 3' de bedava olarak indirmeye sunuldu. Orcs Must Die! 3'ü Steam'den satın almaya kalksanız ödemeniz gereken fiyat 15 dolar (485 TL).

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games ücretsiz oyunları yüklemek için Epic hesabınızın olması şart. Eğer yoksa firmanın internet sitesine girerek kaydolabilir ve bedava verilen oyunları indirebilirsiniz. Kampanya süresi sınırlı olduğundan, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.

Bu haftaki iki oyun 9 Mayıs saat 18.00'a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.