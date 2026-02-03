Steam kapanıyor mu, erişim engeli gelecek mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir açıklama yaptı

Dünyanın en popüler dijital oyun marketi olan Steam'in Türkiye'de yasaklanacağına yönelik sosyal medya platformlarında iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaların ardından milyonlarca oyuncu Steam kapanıyor mu, erişim engeli gelecek mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Sosyal medya platformlarında gündem olan iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir açıklama yaptı.

STEAM KAPANIYOR MU?

Old But Gamer'ın aktardığı bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, oyun platformlarıyla ilgili sürecin bir yasaklama amacı taşımadığını belirtti. Derecelendirme sisteminin getirileceği ve oyun sektörüyle görüşüp taleplerinin dinleneceğini ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir yaptığı açıklamada "Amacımız bir yasak getirmek asla olmadı. Sadece derecelendirme istiyoruz. gençlerimizin girişimcilik ruhuna gölge düşürmeyecek şekildeydi önerimiz. Sektörle tekrar görüşüp taleplerini dinleyeceğim, buna göre revizyon da yapılır" dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DÜZENLEMESİ HANGİ PLATFORMLARI KAPSIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme Steam başta olmak üzere Epic Games Store, PlayStation Store ve Xbox Store gibi oyun satın alma platformlarını kapsıyor. Yapılacak olan yeni düzenlemenin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanması ve TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp, kabul edildikten sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.