Bilgisayar oyunlarını daha uygun fiyatlarla satın almak isteyen milyonlarca oyuncu, Steam'in yıl sonu indirimlerini yakından takip ediyor. Valve tarafından daha önce duyurulan 2026 etkinlik takviminde kış indiriminin tarihleri de açıklandı. Birçok farklı kategoride oyunun indirime girmesinin beklendiği kampanya döneminde oyuncular, favori yapımlarını daha uygun fiyatlarla kütüphanelerine ekleyebilecek. Peki, Steam kış indirimleri 2026 ne zaman başlıyor? Steam kış indirimi kaç gün sürecek?

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2026?

Steam'in 2026 yılı resmi indirim takvimine göre Kış İndirimi, 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Kampanya, 4 Ocak 2027 Pazartesi günü sona erecek.

Yılın en büyük mevsimsel indirim dönemlerinden biri olan Steam Kış İndirimi boyunca çok sayıda oyunun farklı oranlarda indirime girmesi bekleniyor. Oyuncular, kampanya süresince Steam mağazası üzerinden indirimli oyunları inceleyebilecek.

STEAM KIŞ İNDİRİMİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

17 Aralık 2026'da başlayacak Steam Kış İndirimi, 4 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek. Böylece oyuncular, yılbaşı dönemini de kapsayan kampanya boyunca yaklaşık üç hafta boyunca indirimli oyun satın alma fırsatı yakalayacak.

STEAM 2026 İNDİRİM TAKVİMİ

Steam'in 2026 yılı için açıkladığı mevsimsel indirim takviminde dört büyük kampanya bulunuyor: