Steam popüler oyunları sudan ucuz fiyata satıyor: Call of Duty, Borderlands 3 ve daha fazlası!

Steam, oyunseverleri bir kez daha sevindirecek dev indirim kampanyasına imza attı. Call of Duty, Diablo, Resident Evil, Borderlands gibi oyun dünyasının ağır topları bu hafta adeta sudan ucuz fiyata satışta. Yüzde 95'e varan indirimlerle dikkat çeken kampanyada, normalde 60 dolara satılan yapımlar 3 dolara kadar geriliyor.

Dijital oyun satın alma platformu Steam, belli aralıklarla düzenlemiş olduğu ve oyuncuların yüzünü güldüren indirim dalgasına bir yenisini daha ekledi. Call of Duty serisinden Diablo'ya, Resident Evil'den Borderlands'e kadar pek çok efsane yapım adeta yok fiyatına satışa çıktı.

Steam'in sunduğu indirimler, kimi zaman tek bir oyunu kapsarken, kimi zaman ise dev yayıncıların neredeyse tüm yapımlarında geçerli oluyor.

STEAM İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Steam'in internet sitesinden alınan bilgilere göre, bu hafta listede öne çıkan isimler arasında Borderlands 3 yalnızca 2.99 dolardan satışa sunulurken, normalde 69.99 dolar olan Call of Duty: Modern Warfare II ise sadece 27.99 dolara karşımıza çıkıyor.

Capcom imzalı klasiklerden Resident Evil Village yüzde 75 indirimle 6.24 dolara, Devil May Cry 5 + Vergil ise 4.49 dolara kadar düşmüş durumda. Dragon's Dogma 2, Lies of P ve Diablo IV gibi oyunlar da önemli indirimlerle dikkat çekiyor.

Borderlands GOTY Enhanced – 29.99 dolar ➜ 9.89 dolar (yüzde 67)

– 29.99 dolar ➜ 9.89 dolar (yüzde 67) Borderlands: The Handsome Collection – 25.27 dolar ➜ 14.52 dolar (yüzde 43)

– 25.27 dolar ➜ 14.52 dolar (yüzde 43) Borderlands 3 – 59.99 dolar ➜ 2.99 dolar (yüzde 95)

– 59.99 dolar ➜ 2.99 dolar (yüzde 95) Street Fighter V: Champion Edition + Season 5 Premium Pass Bundle – 39.99 dolar ➜ 19.99 dolar (yüzde 50)

– 39.99 dolar ➜ 19.99 dolar (yüzde 50) Dragon’s Dogma 2 – 49.99 dolar ➜ 20.99 dolar (yüzde 58)

– 49.99 dolar ➜ 20.99 dolar (yüzde 58) Devil May Cry 5 + Vergil – 17.99 dolar ➜ 4.49 dolar (yüzde 75)

– 17.99 dolar ➜ 4.49 dolar (yüzde 75) Resident Evil 4 – 24.99 dolar ➜ 12.49 dolar (yüzde 50)

– 24.99 dolar ➜ 12.49 dolar (yüzde 50) Resident Evil Village – 24.99 dolar ➜ 6.24 dolar (yüzde 75)

– 24.99 dolar ➜ 6.24 dolar (yüzde 75) No Man’s Sky – 59.99 dolar ➜ 23.99 dolar (yüzde 60)

– 59.99 dolar ➜ 23.99 dolar (yüzde 60) Call of Duty: Modern Warfare II – 69.99 dolar ➜ 27.99 dolar (yüzde 60)

– 69.99 dolar ➜ 27.99 dolar (yüzde 60) Watch Dogs 2 – 39.99 dolar ➜ 5.99 dolar (yüzde 85)

– 39.99 dolar ➜ 5.99 dolar (yüzde 85) Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition – 59.99 dolar ➜ 29.99 dolar (yüzde 50)

– 59.99 dolar ➜ 29.99 dolar (yüzde 50) Diablo IV – Standard Edition – 49.99 dolar ➜ 27.49 dolar (yüzde 45)

– 49.99 dolar ➜ 27.49 dolar (yüzde 45) Call of Duty: Black Ops 6 – 69.99 dolar ➜ 38.49 dolar (yüzde 45)

– 69.99 dolar ➜ 38.49 dolar (yüzde 45) Dying Light 2: Reloaded Edition – 39.99 dolar ➜ 13.19 dolar (yüzde 67)

– 39.99 dolar ➜ 13.19 dolar (yüzde 67) Lies of P – 35.99 dolar ➜ 17.99 dolar (yüzde 50)

– 35.99 dolar ➜ 17.99 dolar (yüzde 50) ARK: Survival Evolved – 14.99 dolar ➜ 4.49 dolar (yüzde 70)