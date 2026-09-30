Steam sonbahar indirimleri ne zaman 2026? Steam Sonbahar indirimi saat kaçta başlayacak?

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Steam Sonbahar İndirimi 2026 ne zaman? sorusu, yeni oyun almak veya kütüphanesindeki oyunları daha uygun fiyata tamamlamak isteyen oyuncular tarafından araştırılmaya başladı. Steam'in yıl içindeki en büyük mevsimsel kampanyalarından biri olan Sonbahar İndirimi için tarih belli oldu.
Steam Sonbahar İndirimi 2026, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Kampanya Steam'in resmi takviminde 1 Ekim - 8 Ekim tarihleri arasında gösteriliyor.
Türkiye'deki oyuncular, 1 Ekim akşamından itibaren Steam mağazasındaki indirimli oyunları inceleyebilecek. Kampanya toplam 7 gün boyunca devam edecek.
Steam Sonbahar İndirimi 2026, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de sona erecek. Böylece oyuncuların kampanyadan yararlanmak için yaklaşık bir haftalık süresi olacak.
|Etkinlik
|Tarih
|Türkiye saati
|Steam Sonbahar İndirimi başlangıç
|1 Ekim 2026
|20.00
|Steam Sonbahar İndirimi
|1-8 Ekim 2026
|7 gün
|Steam Sonbahar İndirimi bitiş
|8 Ekim 2026
|20.00
Steam'in mevsimsel indirimleri platformdaki oyunların geniş katılımına açık olarak düzenleniyor. Steamworks belgelerine göre etkinliğin başlangıcından en az 30 gün önce piyasaya çıkmış oyunlar indirimle kampanyaya katılabiliyor.
İndirim döneminde oyuncular farklı türlerde çok sayıda oyunu kampanya kapsamında bulabilecek. Ancak hangi oyunun ne kadar indirime gireceği geliştirici ve yayıncıların belirlediği indirim oranlarına bağlı olacak.
Steam ayrıca yüzde 20 veya daha yüksek indirim uygulanan oyunların istek listesine eklenmiş olması durumunda ilgili oyunculara otomatik e-posta bildirimi gönderilebildiğini belirtiyor.