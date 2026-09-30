Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:16

Steam sonbahar indirimleri ne zaman 2026? Steam Sonbahar indirimi saat kaçta başlayacak?

Steam Sonbahar İndirimi 2026 için geri sayım başladı. Milyonlarca oyuncunun beklediği kampanyada pek çok oyun büyük indirime girecek. İşte Steam Sonbahar İndirimi 2026 başlangıç ve bitiş tarihi ile merak edilen detaylar.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Steam sonbahar indirimleri ne zaman 2026? Steam Sonbahar indirimi saat kaçta başlayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:16

Sonbahar İndirimi ne zaman? sorusu, yeni almak veya kütüphanesindeki oyunları daha uygun fiyata tamamlamak isteyen oyuncular tarafından araştırılmaya başladı. Steam'in yıl içindeki en büyük mevsimsel kampanyalarından biri olan Sonbahar İndirimi için tarih belli oldu. 

STEAM SONBAHAR İNDİRİMİ 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam Sonbahar İndirimi 2026, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Kampanya Steam'in resmi takviminde 1 Ekim - 8 Ekim tarihleri arasında gösteriliyor.

Steam sonbahar indirimleri ne zaman 2026? Steam Sonbahar indirimi saat kaçta başlayacak?

Türkiye'deki oyuncular, 1 Ekim akşamından itibaren Steam mağazasındaki indirimli oyunları inceleyebilecek. Kampanya toplam 7 gün boyunca devam edecek.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMİ 2026 NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam Sonbahar İndirimi 2026, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de sona erecek. Böylece oyuncuların kampanyadan yararlanmak için yaklaşık bir haftalık süresi olacak.

EtkinlikTarihTürkiye saati
Steam Sonbahar İndirimi başlangıç1 Ekim 202620.00
Steam Sonbahar İndirimi1-8 Ekim 20267 gün
Steam Sonbahar İndirimi bitiş8 Ekim 202620.00

STEAM SONBAHAR İNDİRİMİNDE HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRECEK?

Steam'in mevsimsel indirimleri platformdaki oyunların geniş katılımına açık olarak düzenleniyor. Steamworks belgelerine göre etkinliğin başlangıcından en az 30 gün önce piyasaya çıkmış oyunlar indirimle kampanyaya katılabiliyor. 

Steam sonbahar indirimleri ne zaman 2026? Steam Sonbahar indirimi saat kaçta başlayacak?

İndirim döneminde oyuncular farklı türlerde çok sayıda oyunu kampanya kapsamında bulabilecek. Ancak hangi oyunun ne kadar indirime gireceği geliştirici ve yayıncıların belirlediği indirim oranlarına bağlı olacak.

Steam ayrıca yüzde 20 veya daha yüksek indirim uygulanan oyunların istek listesine eklenmiş olması durumunda ilgili oyunculara otomatik e-posta bildirimi gönderilebildiğini belirtiyor.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#oyuncular
#oyun
#2026
#steam
#Sonbahar İndirimi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.